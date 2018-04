Aún no sabe qué nombre le pondrá a su hija

16/04/2018 -

A Luisana Lopilato le toca vivir un momento único, tras haber pasado por varios episodios difíciles debido a la enfermedad de su hijo mayor, Noah.

"Se mezcló la felicidad personal con la del embarazo, de la vida, así que estoy muy contenta. Ahora que termino con la promoción de la película, voy a dedicarme a la familia y a descansar, porque no tengo proyectos. Podría mentir y decir que tengo muchas propuestas pero no, quizás es porque ahora saben que estoy embarazada y no llaman, pero algo llegará. Estoy tranquila y habrá que esperar hasta que nazca la nena. Tengo fecha de parto para agosto, pero seguramente va a nacer antes porque tuve dos cesáreas juntas, así que como mínimo se va a adelantar una semana", afirmó en una entrevista con Diarioshow.

Sobre los nombres de su primera hija -ya tiene dos varones- explica que no quiere adelantar nada porque "todavía no sabemos cómo le vamos a poner, pero tiene que ser uno que sea fácil de pronunciar en castellano, inglés y francés".

En cuanto a la presencia de los movimientos feministas, Luisana dijo: "Leo mucho, estoy al tanto de todo lo que sucede. Mi trabajo es actuar y contar historias en las películas".