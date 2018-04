Luisana Lopilato le pone el cuerpo a "Perdida"

16/04/2018 -

Luisana Lopilato vive momentos de gloria, tanto en lo personal como en lo profesional. La actriz, casada con el cantante canadiense Michael Bublé, será mamá nuevamente (espera una niña). Además, en lo laboral, el cine sigue proyectándola como una gran figura. Si en "Los que aman, odian", donde trabajó con Guillermo Francella, la consolidó, en "Perdida", película que estrenará este jueves 19 Sabatini, ratificó ese enamoramiento que tiene el séptimo arte con la talentosa y bella artista argentina.

"Perdida" cuenta la historia de una policía que no puede superar la desaparición de su mejor amiga de la adolescencia y decide emprender su búsqueda a pesar de que todos la dieron por muerta.

Luisana se pone en la piel de esa policía que emprenderá una frenética búsqueda más allá de los obstáculos que se le presentarán en el camino. Si bien asegura que su vida está muy alejada de la de este personaje, explica que "algunas cosas usás de tu vida, porque son sentimientos y emociones con lo que tenés que jugar. Yo desde que leí el libro no pude dejar de pensar en las familias que viven algo así, porque yo tampoco dejaría de buscar a alguien que amo. Te moviliza porque uno ama a su familia por sobre todo. Como madre, como hija y hermana, me pasa eso. Yo soy re apegada a mi familia, hablo con mi mamá todos los días, y estoy en contacto con todos. También cuando filmo llevo a mis hijos y mi familia conmigo, porque me gusta tenerlos cerca cada vez que puedo".

Escenarios

La película, filmada en San Martín de los Andes, Buenos Aires e Islas Canarias, está protagonizada por Luisana Lopilato, Amaia Salamanca, Rafael Spregelburd, Nicolás Furtado, Oriana Sabatini, Julián Serrano, Arancha Martí y Pedro Casablanc, con la participación especial de María Onetto, Carlos Alcántara y Sara Sálamo. Alejandro Montiel dirigió este thriller basado en la exitosa novela Cornelia, de la periodista y escritora Florencia Etcheves.