El insólito festejo de un futbolista rumano es furor en Twitter

Hoy 16:04 -

El futbolista Stefan Blanaru, de la Liga 2 de Rumanía, realizó un insólito festejo luego de convertir el tercer gol al Luceafarul Oradea. El jugador corrió hasta la tribuna para celebrar su jugada como si fuera un hincha más.

El video, que fue compartido en Twitter y automáticamente se convirtió en viral, se puede ver a Blanaru pasar la valla, subir a las gradas y aplaudir su propio gol.

El tuit consiguió más de 153 mil reproducciones y más de 2.000 usuarios le dieron un 'me gusta'.

Romanian football is really amazing. Best ever. Absolutely brilliant. Blanaru scores for Sibiu then goes to the stands and APPLAUDS himself. Absolute genius. Have you seen a better goal celebration? pic.twitter.com/mLBSTqtWfa