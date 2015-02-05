CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Abril 2018
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 JUSSTICIA POR MANO PROPIA
00.45 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
10.30 EL CLÁSICO: MITRE vs. VILLA
DÁLMINE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARTESANOS
14.00 NOTICIERO 7
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
02.43 AGENDA OCULTA
04.33 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ
06.18 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON JONNY QUEST
07.40 FLORES ROTAS
09.40 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
09.57 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
12.10 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR
14.00 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
14.19 MATERNIDAD
16.04 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD
17.59 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON JONNY QUEST
19.20 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
19.42 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 04
23.07 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER TIPO
TNT
02.49 LA ÚLTIMA CARTA 2
06.17 POSEIDÓN
07.53 EN EL BOSQUE
10.13 EVEREST
12.29 MONSTERS UNIVERSITY
14.20 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
16.12 LOS ROMPEBODAS
18.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA
20.19 LA ENTREGA INMEDIATA
22.00 AL FILO DEL MAÑANA
00.06 RESCATE DEL METRO 123
01.56 ANACONDA
TCM
07.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.19 LA NIÑERA
08.44 LA NIÑERA
09.09 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.24 CASADOS CON HIJOS
10.49 LA NIÑERA
11.14 LA NIÑERA
11.39 LOS CAZAFANTASMAS II
13.37 ETERNAMENTE AMIGAS
15.54 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO
17.49 HECHIZADA
19.44 EL 6º DÍA
22.00 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
23.35 INVASIÓN
SPACE
01.16 LUCY
02.50 ÁNGEL DE VENGANZA
04.11 EL MAL EN NOSOTROS
05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN
06.13 BREAKING NEWS
07.59 CÓDIGO DE FAMILIA
10.32 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
12.29 ROCKNROLLA
14.48 LA FURIA DEL YETI
16.31 ULTRAVIOLETA
18.13 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES
19.54 GREMLINS
22.00 CASTORES ZOMBIES
23.34 ANACONDA RASTRO DE SANGRE
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO DE PIANO Y CUARTETO.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA A
“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL
CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)
EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL ÉXITO ‘CARA DE GITANA’. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN ‘LOS LINCES’.
FÓRUM (PERÚ 511)
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15:00 (cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)
READY PLAYER ONE(2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)
15:00 (Cast) 18:30 (Cast)
READY PLAYER ONE(3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS) 21:30 (Subt)
PLOEY: NUNCA VOLARÁS SOLO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:20 (Cast) 16:10 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
18:10 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Subt)
SHERLOCK GNOMES (2D):
AVENTURA (ATP)
14:15 (Cast) 16:10 (Cast)
UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D):
AVENTURA (ATP)
HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)
UN LUGAR EN SILENCIO (2D):
TERROR (13 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
16/04 - 22:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)
CASTELLANO 2D: 22:30
VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS
SUBTITULADA: 2D
CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40
UN LUGAR EN SILENCIO APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50
CASTELLANO 2D 20:50 -22:50
MAZINGER Z ATP 13 AÑOS CASTELLANO
2D: 18:10 (TODOS LOS DÍAS)
TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)
LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)