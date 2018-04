CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Abril 2018

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 JUSSTICIA POR MANO PROPIA

00.45 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES





CANAL 9

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

10.30 EL CLÁSICO: MITRE vs. VILLA

DÁLMINE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARTESANOS

14.00 NOTICIERO 7

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES





CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS





PELÍCULAS

CINEMAX

02.43 AGENDA OCULTA

04.33 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ

06.18 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON JONNY QUEST

07.40 FLORES ROTAS

09.40 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

09.57 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

12.10 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR

14.00 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

14.19 MATERNIDAD

16.04 AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD

17.59 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON JONNY QUEST

19.20 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

19.42 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 04

23.07 ENCUENTROS CERCANOS DEL TERCER TIPO





TNT

02.49 LA ÚLTIMA CARTA 2

06.17 POSEIDÓN

07.53 EN EL BOSQUE

10.13 EVEREST

12.29 MONSTERS UNIVERSITY

14.20 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

16.12 LOS ROMPEBODAS

18.22 UNA PAREJA EXPLOSIVA

20.19 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 AL FILO DEL MAÑANA

00.06 RESCATE DEL METRO 123

01.56 ANACONDA

TCM

07.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.19 LA NIÑERA

08.44 LA NIÑERA

09.09 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.24 CASADOS CON HIJOS

10.49 LA NIÑERA

11.14 LA NIÑERA

11.39 LOS CAZAFANTASMAS II

13.37 ETERNAMENTE AMIGAS

15.54 LAS EX NOVIAS DE MI NOVIO

17.49 HECHIZADA

19.44 EL 6º DÍA

22.00 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

23.35 INVASIÓN

SPACE

01.16 LUCY

02.50 ÁNGEL DE VENGANZA

04.11 EL MAL EN NOSOTROS

05.47 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

06.13 BREAKING NEWS

07.59 CÓDIGO DE FAMILIA

10.32 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

12.29 ROCKNROLLA

14.48 LA FURIA DEL YETI

16.31 ULTRAVIOLETA

18.13 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS GIGANTES

19.54 GREMLINS

22.00 CASTORES ZOMBIES

23.34 ANACONDA RASTRO DE SANGRE





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO DE PIANO Y CUARTETO.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO QUE PERSONIFICA A

“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO GRANDE”.





CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”, EN EL MARCO DEL

CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINE TEATRO RENZI (LA BANDA)

EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ DANIEL MAGAL, EL EXITOSO CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL ÉXITO ‘CARA DE GITANA’. ESA MISMA NOCHE, ESTARÁN ‘LOS LINCES’.





FÓRUM (PERÚ 511)

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.





CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15:00 (cast) 17:20 (Cast) 19:40 (Cast) 22:20 (Subt)

READY PLAYER ONE(2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS)

15:00 (Cast) 18:30 (Cast)

READY PLAYER ONE(3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13 AÑOS) 21:30 (Subt)

PLOEY: NUNCA VOLARÁS SOLO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:20 (Cast) 16:10 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

18:10 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Subt)

SHERLOCK GNOMES (2D):

AVENTURA (ATP)

14:15 (Cast) 16:10 (Cast)

UN VIAJE EN EL TIEMPO (2D):

AVENTURA (ATP)

HOY AL 18/04 - 18:00 (Cast)

UN LUGAR EN SILENCIO (2D):

TERROR (13 AÑOS)

20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

16/04 - 22:00 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (DEL VIERNES AL MIÉRCOLES)

CASTELLANO 2D: 22:30

VERDAD O RETO ATP 13 AÑOS

SUBTITULADA: 2D

CASTELLANO 2D: 20:30- 22:40

UN LUGAR EN SILENCIO APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D: 20:50- 22:50

CASTELLANO 2D 20:50 -22:50

MAZINGER Z ATP 13 AÑOS CASTELLANO

2D: 18:10 (TODOS LOS DÍAS)

TITANES DEL PACÍFICO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)

LAS TRAVESURAS DE PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 18:40 (TODOS LOS DÍAS)