FÚNEBRES | 17 de Abril de 2018

Orlando Luis Adrián Pérez

Rosa Sosa (La Banda)

Ignacia Rosales (Villa Atamisqui)

Selia Beatriz Corbalán

Miguel Ángel Araujo (La Banda)

Selva Indamiro Carabajal

Norma Lilia Fernández

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Su primo Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analia, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián y sus respectivas familias acompañamos con dolor a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot, sus hijos Victoria y Benjamin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijos Maria Antonieta y Pablo, Susanita y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tia Lala. Elevando oraciones en su memoria.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Sus familiares Mabel Navarro de Nader y sus hijos Miguel, Monica y Marcela, participan con dolor el fallecimiento de la querida Salime, acompañando en la oracion a su hija, sobrinos y demás familiares.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Sus familiares Nora Rafael de Jimenez y Roberto Rafael e hijos despiden a la querida Salime en oración por su paz eterna y acompañan con cariño a su familia y a sus sobrinos.

ALEGRE DE BARQUET, SALIME (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/4/18|. Hoy nos toca darte el adiós con mucho dolor. Fuiste un pilar en nuestras vidas y para siempre estarás en nuestros recuerdos como ejemplo de amor. Tus amigas de toda la vida. Marta Ávila y Norma Japaze. Descansa en paz queridísima Lala.

CARABAJAL, SELVA INDAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Sus hijos José, Héctor, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTILLO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones.

CORBALAN, SELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Su hija Roxana, h/pol, Walter, sus nietas Rocio, Maira, Yessa participan su fallec. Sus restos serán inhumados a las 17.30 hs en el cement. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ESPECHE VDA. DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|.

Rosario Pereyra, su esposo Luis Guillermo Mercado, sus hijos y nietos, participan su fallecimiento, acompañan a Martha y Claudio en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE VDA. DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Juan D. Pinto Bruchmann, Maria Ines Sánchez de Pinto y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en tan difícil momento a sus hijos Claudio y Marta Maria y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE VDA. DE INSERRA, MARTHA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

FERNÁNDEZ, NORMA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Su esposo Orlando Toledo, hijos Dito, Ana, Daniel, Ceci, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERNÁNDEZ, NORMA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Familia Corpus; Zuny, Sonia, José, y Daniela, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Coco e hijos. Rogamos al Señor la reciba a su lado en paz y la colme de bendiciones.

FERNÁNDEZ, NORMA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Carlos Sánchez, Dora Mocchi y sus hijos Cecilia, Máximo y Josefina Sánchez Mocchi, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Su prima Susana Maurelli y Raúl Garcia Gorostiaga y familia acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos en este triste momento.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Su prima Margarita Archetti Pascale, sus sobrinos Deborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Hugo y acompañan a sus hijos Juan y Amalia y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogamos al Altisimo les dé pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Prof. Sara Celia Aguirre lamentan la pérdida de este destacado hombre de la cultura y acompañan a sus hijos Juan y Amalia en este difícil momento.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. José Isa Assan, Delia Leon de Assan, participan con profundo dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Ferreres Carlos, María Angélica Boles y Ferreres Damián participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Los compañeros de trabajo de su hijo Juan Maria Martinez Moreno de la Oficina de Centro de Documentacion Digital del Palacio de Tribunales, acompañan con profundo dolor a toda su familia en estos momentos tristes. Alicia Paz, Eva Sayha Correa, Marta Ledesma, Walter Jiménez, Jose M. Achaval y Maria E. Santana, ruegan por el eterno descanso de su alma y piden oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Guillermo Dargoltz, Hilda Ledesma Pereyra y familia participan con gran dolor su fallecimiento.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Sara de las Mercedes Auatt y Carlos Horacio Ferri e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Martha Corvalán Olivera participa su fallecimiento y acompaña a Amalita, Juan y sus respectivas familias en estos momentos de dolor.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Su concuñada Silvia Lia Bravo, sus sobrinos Irina, Flavia, Juan Manuel Gramajo e Ida Aciarri participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Fernando Montes de Oca, su esposa LIc. María Luz Sánchez Góngora y sus hijos Augusto, Álvaro, Felipe y Cecilia acompañan en este doloroso momento a sus queridos hijos Amalita y Juan. Elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre político de su Vicepresidenta, Lic. Daniela Lescano Dib.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Gracias por el legado de la historia de Santiago que junto a su esposa dejan a las nuevas generaciones. Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila, participan consternados su fallecimiento y acompañan a sus hijos Luis Maria y Amalita con mucho Dolor. Don Hugo cumplió su misión y ya descasa en Paz. Oremos en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Que brille para la luz que no tiene fin". Prof. Areca Sánchez acompaña a Amalita en este difícil momento por la pérdida de su querido padre y eleva oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Raul Coronel Pascale, Martha Santillan e hijos, participan con dolor su fallecimiento y abrazan con afecto a Amalia, Juan Maria y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Julio Cesar Rodriguez y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo Hugo y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. ÑAN Asociacion de Artistas Plásticos de Santiago del Estero participa con profundod olor el fallecimiento del papá de su asociada Amalia. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas flias acompañan a Juan y Daniela en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara ugozzoli participan con profundo pesar su fallecimiento, amigo y distinguido vecino de tantos años. Santiago del Estero ha perdido a un investigador e historiador de nota y así será recordado en el ámbito de la cultura local. Acompañamos a sus hijos en estos momentos de dolor y tristeza, y rogamos por su descanso en paz.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Josefina Macedo, Antonio Sereno y flia participan con pesar su fallecimiento. Desde ya extrañamos su presencia y las agradables e informativas charlas que nos brindaba. Rogamos al Señor lo reciba en su Gloria y de a su alma el descanso eterno.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Querido Hugo te fuiste al encuentro de tu amada, admirada y nunca olvidada Amalia, que Dios los tenga en la Gloria y brille por siempre la luz que no tiene fin. Gracia Ponce Faila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Juancito y Amalita en estos momentos de tanto dolor.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. La Fundación Mujer participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Amalia en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ MORENO, HUGO NORMAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. José Ricardo Jiménez (h), Adriana Rozze y sus hijos Jose Ricardo, Jose Ignacio y Maria Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. El Sindicato Santiagueño de docentes (Sisadoc) participa el fallecimiento del Sr. padre de la profesora integrante de la comisión directiva María del Carmen Navarrete. La comisión directiva, delegados y afiliados del Sisadoc, acompaña a toda la familia Navarrete-Álvarez en este doloroso camino que por tan irreparable pérdida deben transitar y que brille para Ramón, la luz que no tiene fin.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Los Profesores Integrantes del Dpto. Cs. Sociales del Colegio Absalon Rojas, participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Prof. Maria del Carmen Navarrete. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. "Las almas de los justos, están en manos de Dios". El centro vecinal del Barrio Jorge Newbery participa con dolor la partida de nuestro vecino y amigo. Ruegan oraciones en su querida memoria y consuelo para sus familiares.

NAVARRETE, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/18|. Gracia Ponce Faila, Maria Luján y Maria Noel Gonzales, participan el fallecimiento del papá de la muy querida Maria del Carmen, rogando a Dios una pronta resignacion para su familia y que Santa Rita de quien era devoto lo acompañe en este camino hacia la luz eterna.

ORIETA, MIGUEL EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Medicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga y compañera Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA, MIGUEL EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Luis Caro y Tete de Pappalardo, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga y compañera Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA, MIGUEL EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. José Elías participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hija Patricia y demás familiares en el dolor y la oración.

PÉREZ, ORLANDO LUIS ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Sus padres Luis y Graciela, sus hermanos Maida, María Agostina, Luli y Santi, su esposa Brenda y su hija Damaris, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) Serv. Soc. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, ORLANDO LUIS ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Sus tíos Carlos, Mecha, Mary, Gringa, Beto, Ruben y Chiqui, sus primos Carlos, Maria, Florencia, Cristian, Nicolas, Leonardo, Federico, Noelia, Andrea, Paula, Anita y Facundo y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ORLANDO LUIS ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Acompañan en este difícil momento los directivos y personal de la empresa Express.

RUSSO, NÉSTOR MIGUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/18|. El Sidicato Santiagueño de docentes (Sisadoc) participa el fallecimiento del Sr. padre del profesor Carlos Miguel Russo delegado de Sisadoc y padre político de la CPN. Eva Villagrán colaboradora y amiga del Sisadoc. La comisión directiva, delegados y afiliados del Sisadoc, acompañan a toda la familia Russo-Villagrán en este doloroso camino que por tan irreparable pérdida deben transitar y que brille para Néstor Miguel, la luz que no tiene fin".

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOÍSA (PATI) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su hermana política Alba del Valle Venancio, sus hijos Roberto Alejandro, Leisa Maria Pellicer y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOISA (Pati) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su sobrina Mabel Juarez, su esposo Victor Correa, sus hijos Guilly, Maty y Vicky y familia Juarez Boix, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOISA (Pati) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus primos Beto Juarez, Ricardo, Gabriel, Luis, Mateo Luna, Pamela Jimenez y su Amiga Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOISA (Pati) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus primos Mirta y Calalo Juarez y familia y Lela y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE JUÁREZ, ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Ing. Luis Alberto Paredes, su esposa Celia y sus hijos Ignacio y Maria del Huerto, participan con pesar el fallecimiento de su amiga Pati y ruegan al Altisimo consuelo y resignacion para su querida familia.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su esposa Magali Matos Silvetti, sus hijos Gustavo René, Pablo Edgardo , Gianina Magali y Constanza, hijos políticos, Paola Ruiz, Blanca Galván y Diego Santiago, nietos Martina y Candela, Santiago, Pablito y Nahuel Santillán y Marite Santillán y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (S/V). EMPRESA SANTIAGO.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. "El Sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporción con la gloria del Cielo " Descansa en paz Campeón". Su hijo Gustavo Santillán, nuera Paola Ruiz, nieta Nahité Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus primos hermanos Roger, Huddy, Nilda, Graciela Lescano y Delfina Peralta con sus respectivas familias participan de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Su tío Juan Carlos Paglione y familia participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus amigosCarlos Nasif, Mercedes Giménez y José Nasif, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus amigos Walter Tula Peralta, Ana Bravo y sus hijos Omar, Antonella y Guadalupe, acompañamos con dolor a la familia. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. H.C.D. socios, jugadores simpatizantes del Club Atlético Central Córdoba participa el fallecimiento del ex-Directivo del Club Atlético Mitre y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Esta fanática ferroviaria lamenta el fallecimiento de este fanático amigo aurinegro con el cual defendimos con hidalguia, honor y mucho respeto a nuestras instituciones cuando fuimos asambleistas en la Liga Santiagueña de Futbol. Fuimos rivales en un campo de juego, pero jamás enemigos. Y asi fuimos con su padre el inolvidable Chocharo Santillan en tantos años trabajados en la Liga. Que descanses en paz. Chinina Ruiz.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Compañeros de la Secundaria del Colegio del Centenario, participan con dolor el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Magali. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Compañero fiel y leal de mis hijos, particularmente de Martin, Hugo Silva, esposa e hijos, te decimos con dolor que lamentamos tu inesperada partida. Nos consuela saber que tu alma generosa, siempre estará con los tuyos y con nosotros. Acompañamos a Magalí e hijos en el dolor.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Tus amigos Dicto Verón y Kuki Barrientos, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Tu amigo y compañero de pesca Carlos Coronel, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en tan doloroso momento.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Tu pronta partida nos causó mucha tristeza, pero sabemos que hoy estás junto a Dios. Tus amigos de la infancia que te extrañarán en las Juntadas; Lucho Galvan, Kuki Novelli y Eti Guzman con sus respectivas flias., acompañan a su esposa, e hijos y a su hno. Edgardo en estos tristes momentos.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Mario A. Vidal, su esposa Candela Alvarado y sus hijos, acompañan a sus amigos de toda la vida, Pablo, Gustavo, Constanza y Magalí en su dolor. Querido René, se te va a extrañar.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Perla Avila de Pettinichi y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus queridos con mucho dolor.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Ex directivos, socios y simpatizantes del club A. Mitre: Mario Álvarez, Felipe Quique Villalba, Rubén Ovejero Singer, Josér Cordero, Valentín Yacare" Suarez, Ramón Negro Gallardo, Hugo Concha Argñaraz, Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Raúl Suarez, Arq. Ramón Núñez, Arq. Arturo A. Mansilla, Ing. Rodolfo Ibáñez, Felipe Zavaleta, Tomas Gringo Corona, Silvio Orellano, Roberto Roldan, Manuel Luna participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Martín Silva, sus padres, hermanos Ariel y David, Carlos Gardel y sus amigos de Machajuay, y de Frías participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Roberto E. Carrizo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de la Infancia, ruega oraciones en su querida memoria y que sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Hugo Hid y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo René. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Ing. Pablo Lopez Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pablo en tan dificil y doloroso momento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

SANTILLÁN, RENÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Personal administrativo, técnico y de obra de empresa Conorvial S.a. y Hormitec S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Sus alas estaban listas para partir, aunque nuestros corazones no quieran aceptarlo. Debemos resignarnos y pensar que su ascensión a la diestra del Padre debe ser motivo de gozo, pues su espíritu ha encontrado por fin, la paz y el camino de regreso a casa. Su hermana política Edy Scrimini y sos sobrinos: Lyliana Torressi, Tito, Agostina y Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Angélica María Degano, Omar Jugo e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Roberto y familia en este doloroso momento.

TORRESSI DE CERVERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/18|. Julio Cesar Rodriguez participa con profundo pesar el fallecimiento de la querida amiga Teté y ruega oraciones en su memoria.

URTUBEY FORMINI, MIGUEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/18|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias acompañan a sus queridos abuelos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARAUJO, MIGUEL ANGEL (Pucka) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Sus hijos Noemí, Paola, Sandra, Roxana, Omar, Miguel, Mercedes, h/pol, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16.30 hs en el cemet. La Misericordia. Casa de duelo Publica 2 Nº 878 Bº Margarita (L.B). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERES, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Gerez Lia Estela y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERES, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. El Sindicato Santiagueño de docentes (Sisadoc) participa el fallecimiento del Sr. padre de las profesoras: Iris Mariana y María Feres, delegadas gremiales del Sisadoc. La Comisión directiva, delegados y afiliados del Sisadoc. Acompañan a toda la familia Feres en este doloroso camino que hoy les toca transitar y que brille para José Antonio la luz que no tiene fin.

FERES, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. La Agrupación de Colectividades de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento del esposo de su asociada Ida Capchey. Acompañamos en el dolor a sus familiares y elevamos oraciones en su memoria.

FERES, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. Justo Alegre y familia acompañan con profundo dolor su fallecimiento deseándole pronta resignación a sus familias y elevamos oraciones en su memoria.

FERES, JOSÉ ANTONIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/18|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza, alumnos y la Asociacion Cooperadora de la Escuela Tecnica Nº 2 Ingeniero Santiago Barabino de la ciudad de La Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero y amigo Daniel Feres, rogamos una oración en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su hija Rosa Edith Martín, su hijo político Rafael Alberto Cantero, sus nietos Claudio Rafael Cantero, Martín Alejandro Cantero y Analía Cantero, sus nietos polítcos Silvina Carrillo, Vanesa Abdala, Daniel Capardo, sus bisnietos Rafael, Micaela, Francisco, Avril, Tomás y Alfonso, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Sus hijos Edith, Maria Angela, Mirian, Alejandra, h. políticos Lito, Jose, Gustavo, Jorge, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cob. IOSEP Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 TEL 4219787.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su hija Edith Martín, su hijo político Rafael Cantero, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín Sol a las 17 hs.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su hija María Ángela, su hijo político Negro, sus nietos Celeste, Emanuel y Florencia; sus bisnietas Mía, Pilar y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su hija Alejandra Martín, su hijo político Gustavo Sayago y sus nietos Jesús y Julieta Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su hija María Ángela, su hijo político José participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su nieto Claudio Cantero, su nieta política Silvina Carrillo, sus bisnietos Coni y Rafael Cantero, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su nieto Martín Cantero, su nieta política Vanesa Abdala, sus bisnietos Avril y Tomás Cantero, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su nieta Analía Cantero y nieto político Daniel Capardo; sus bisnietos Francisco y Alfonso Capardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su nieta Celeste Gómez, su bisnieta Mía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su nieto Emanuel Gómez, su bisnieta Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su nieta Florencia Gómez, su nieto político Gabriel Ullua y su bisnieta Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Adriana Salido y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. " Jesús, tu que estas sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno!. Manzur, Ricardo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra del Secretario General José Gómez y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Dijo Jesús "El que vive por al fe en Mi no morirá para siempre". Ruiz, Andrés y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra del secretario General José Gómez y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Señor hoy recibes a tu hijo en tu Reino Celestial, haz brillar para el luz que no tiene fin". Gustavo Vasquez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra del secretario General José Gómez y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. El Administrador y todo el personal del Hotel Independencia (FATLyF) de Termas de R.H participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Suegra del Sec. Gral. del Sindicato de Luz y Fuerza .Cro. José E. Gómez. Se ruega una oración en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Mariano, Elvira y sus hijos Débora y Sebastián participan con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de nuestras amigas y compañeras Marian Gel y Alejandra. Rogamos una oración en su memoria y una pronta resignación a tan duro transe.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Leo Barchini y familia, acompaña en el dolor a su hija María Ángeles y demás familia. Rogamos por su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin,

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Miguel Ángel Murad, sus hijas Laura y Tamara Murad participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. David Amado, su hija Agustina Amado participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Rodolfo Scarazzini participa su fallecimiento y acompaña a la familia en tan dolorosas circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. "Que el Señor te reciba en su Morada eterna y colme de bendiciones". Medina Juan Carlos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la suegra del secretaria General de Luz y Fuerza José Gómez y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria,

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Maria Eugenia y Lito Gay y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. "Es una pena grande su partida, pero nos queda el consuelo de saber que en estos momentos está al lado del Creador contemplando su luz Divina. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañamos a sus hijas y sus familias que estuvieron a su lado llenándola de amor y de fuerzas. Ñata de Romero, sus hijos Raúl, Mundo, Joyi, Adriana y sus respectivas familias.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Participamos con hondo pesar la partida de Rosa, e invitamos a cuantos compartieron con ella este camino de vida, a unirse en una oración humilde y confiada, por el eterno descanso de su alma y para quienes entristece esta impensada pérdida, el consuelo de una cristiana resignación. Chola de Martín, sus hijos Rosana y Ángel José.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. René Agüero, su esposa Mindy Coria, sus hijos Agustin, Josefina y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Marcelo Nazar y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Su consuegro José Gómez y Rita participan y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. "Solo en Dios descansa su alma, porque de Él viene la salvación". Julián Luna y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me falta, en verdes prados me hace descansar y donde brota agua fresca me conduce". La comisión directiva del Sindicato de Empleados de La Banda participan y acompañan en estos momentos de dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Amigos y Comision directiva del Centro de Viajantes, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Ariel Ruiz y Maria Santucho, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Chuchú Ache y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. Sus amigos Oscar y Ely Briz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Maria Angela, Jose Gomez y familia en tan dificil momento.

SOSA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/04/18|. José Peretin y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

BÁEZ, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/18|. El Sindicato Santiagueño de docentes (SISADOC) participa el fallecimiento de la Sra. Madre de la profesora integrante de la Comisión Directiva Noelia Baez y abuela de las delegadas gremiales del SISADOC, acompañan a toda la familia Soria-Baez en este doloroso camino que por tan irreparable pérdida deben transitar y que brille para María Isabel, la luz que no tiene fin.

LOTO, BLANCA DE LOS ANGELES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Yuchán. Quimilí. Caruso Cia de Seguros- EMPRESA MANZINO.

NASSIF, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Carlos y Rubén Ortiz y sus respectivas flias, participan con profundo dolor al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración a su memoria.

PARRADO LEDESMA, AIDA (q.e.p.d) Falleció el 16/4/18|. Sus padres Milagros y Adrian, hermanita Josefina, abuelos, tíos, primos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el Cementerio Local. Las Termas.

ROSALES, IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/18|. Sus hijos, nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos serán inhumados en horario de la tarde.Cemet. de Villa Atamisqui. Casa de duelo en dicha localidad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAMPOS, JOSEFA DEL ROSARIO (Peppy) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Con los ojos llenos de lágrimas y el alma entristecida queremos proclamar con fe: tu eres Señor El Dios de la vida y tuyos son los vivos y los muertos. A un año de tu partida descansa en paz querida hermana. Su madre en el afecto, sus hermanos, cuñados, sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

JUÁREZ, MARGARITA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció elñ 17/4/16|. Amada madre y esposa, partiste al cielo y te convertiste en nuestro ángel. No existen palabras de consuelo al dolor de perderte, sólo el saber que ya no sufres y descansas en paz junto a Dios. Nunca olvidaremos todo lo que hiciste por nosotros, que luchaste toda la vida sin descanso. Gracias por tu inmenso amor. Te queremos y guardamos en nuestra memoria para siempre. Su esposo Daniel Sosa, sus hijos Enzo, Mariano y Luciana invitan al responso hoy a las 16 hs en el cementerio Parque de la Paz. con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

MONTENEGRO, RAMÓN EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Viejo partiste de este mundo, hace 9 días pareciera que fuera ayer. En este tiempo, al peregrinar por esta vida y la misión que cumpliste en ella vos degaste un sin número de enseñanza impregnadas de un profundo cristianismo. Tu imagen permanecerá intacta en la memoria de tus seres queridos, los cuales te recordaremos con alegría y nostalgia, solo nos consuela saber que estás descansando en la gloria de Cristo Misericordioso. Tu esposa María Elena, tus hijos del corazón, hermano, sobrino , cuñadas y cuñados y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

PAZ, HÉCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Hoy se cumple un año de tu partida a la casa del Señor. Su esposa Dora, sus hijos Analia, Marcela, Héctor y Marcelo, sus hijos políticos Federico y Adriana, invitan a la misa que se oficiara hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. "No ha sido nada facil vivir sin ti, pero estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia. Estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti, a sobrellevar el dolor del vacio que siente mi corazon, a mirar la puerta y saber que tu no llegarás, a vivir los festejos sin que tu estés en ellos, a vivir de los recuerdos. Estoy aprendiendo a verme bien aunque mi corazon me duela, a pensarte en los noches para poder encontrarte en mis sueños. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay un lugar donde siempre estarás y de ahi no tengo que aprender a sacarte, en mi corazon viviras eternamente. Te recordaré por siempre y por siempre te amaré. Se que algun dia te alcanzaré y te abrazaré como nunca. Al cumplirse un año de su fallecimiento. Sus hijos Gringo, Kike y Roxana invitan a la misa que se realizará a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

TORRES, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 174/17|. Mamita, aunque sabemos que descansas en los brazos del Señor, no deja de doler el corazón al no tenerte fisicamente. Siempre estarás presente. Te amamos y te amaremos cada dia de nuestras vidas". Su esposo Benjamín, sus hijas Yanina y Vanina, su nieto Mateo y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Inmaculada. Se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, SAUL DAVID (Coro) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. A un mes de tu partida, nos resignamos a pensar que Dios quizo tenerte a su lado, con el corazón destrozado, hoy nos queda en la memoria, tus mejores ejemplos y recuerdos. Gracias, muchisimas gracias, por habernos acompañado, por haber estado a nuestro lado. Nuestro agradecimiento a la Sra. Norma de Matarazzo, a la Liga de Veteranos de Futbol de Fernández, compañeros del B.F.C., colegas de la Policia de la Provincia, amigos personales y de la familia de la comunidad de Fernandez y Garza, familiares y vecinos. Rogaremos por el descanso de su alma, el dia domingo 22 de Abril en la misa a llevarse a cabo en la parroquia Nuestra Sra. del Rosario de la ciudad de Fernández. Flia. Gonzalez.

JUÁREZ, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/98|. Papito otro año más sin tu presencia, aunque siempre estás presente en nuestras vidas fuiste un padre bueno y luchador, nos inculcaste respeto y amor, estas en cada recuerdo de nuestra vida. Viejo descansa en paz te lo mereces hoy tus hijos Rosa y flia; Luis y flia, Miguel y flia, mandaran a oficiar una misa a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo.

PÁEZ, ENRIQUE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/12|. La pérdida de un hijo es una herida que nunca cicatriza, hijo mío hoy estarías cumpliendo 53 años la misericordia del Señor ha puesto luz en mis pensamientos y en mi emociones para poder recordar los momentos compartidos en familia apagando la velita eran aplausos y risas, el tiempo no ha logrado borrar ninguna de tus etapas de vida pero si extraño tu risas, tus consejos, hoy quisiera tenerte, abrazarte fuerte y desearte un feliz cumple, espero con paciencia el día de nuestro encuentro, en el corazón y alma guardare por siempre tu amor y cada momento vivido. Descansa en paz hijos mío que todos los que te amamos cubriremos de flores el lugar de tu descanso. Ruego oraciones a su querida memoria. Su madre Carmen Coria, hermana, hermano político, sobrinos y tíos.

GONZÁLEZ SAL, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. Querido hermano, hoy hace un mes de tu partida para nunca regresar, te fuiste como una estrella fugaz, dejándonos un dolor inmenso. Te extrañamos muchísimo querido "coro". Su hermana Sonia, su cuñado Rubén y sus sobrinos Iván y Emiliano, Cecilia y Samy Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Tete: despegaste tus alas y fuiste al lado de Jesús a donde no hay dolor ni sufrimiento y brille para vos la luz que no tiene fin. Su esposa Alina B. Corvalán, sus hijos Mariela, Carlos {h} y Gabriela, sus hijos políticos Germán Herrera y Daniela Jiménez, sus nietos Matias, Rubén, Máximo, Agustina, Alina y Helena, agradecen profundamente al Dr. José Retamoza y Héctor Demaría, familiares, Vecinos y amigos de su esposa del Centro de Chagas, compañeros de sus hijos de comunidades Educativas: Esc. Normal M. Belgrano, Agrupamiento Quisca Dpto Banda, Esc. Nº 446 Dr. C. Coronel, Esc. Capacitación de los Morales, Esc. Nº 814 de Fernandez y Esc. Nº339 de Villa Rosita, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Parroquia Sgo. Apóstol, al cumplirse el 9º día de su fallecimiento.