Olímpico ganó el clásico bandeño en Juveniles

Fotos DAVID PÉREZ, Club Ciclista Olímpico.

17/04/2018 -

Olímpico se quedó con el clásico bandeño en la categoría Juveniles, al vencer a Tiro Federal por 83 a 47, y alcanzó a Jorge Newbery en la punta del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

Las figuras del partido fueron David Perez, con 19 puntos; Juan Cruz Arias, con 17, y Maximiliano Cerioni, con 12.

En Cadetes, Nicolás consiguió una importante victoria sobre Juventud por 57 a 47, en calidad de visitante.

En Infantiles, Red Star derrotó a Belgrano por 78 a 54 y se mantiene como único puntero e invicto.

Esta noche

La novena fecha continuará esta noche con la siguiente programación: Sportivo Colón vs, Belgrano Verde, en Infantiles y Juveniles; Juventud vs. Nicolás Avellaneda, en Infantiles y Juveniles; Red Star vs. Olímpico Blanco, en Infantiles.