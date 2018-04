El juez Juri notificó a Ruiz el rechazo a su pretensión de ser habilitado como candida

Fotos PROCEDIMIENTO. El juez en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de La Banda notificó su fallo el 12/4.

17/04/2018 -

El juez en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de La Banda, Pedro Juri, notificó al exintendente de la ciudad de La Banda, Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz, el rechazo a su pretensión de ser habilitado como candidato. Es que Ruiz fue condenado por abuso sexual en contra de una mujer que fue a pedirle trabajo, ataque que se perpetró en el despacho de la Intendencia de La Banda.

El magistrado le denegó a Ruiz el pedido de una acción declarativa de certeza electoral y de inconstitucionalidad de artículos de la Carta Orgánica que impone límite a condenados por delitos dolosos para ser candidatos. De igual manera le rechazó como medida accesoria, una cautelar innovativa que lo habilitara a postularse como intendente en las elecciones municipales que se realizarán este año, en septiembre.

En la fundamentación de su fallo en la que hizo referencia a jurisprudencia y a legislación vigente en el país, Juri le rechazó in límine "la acción declarativa de certeza a inconstitucionalidad de los artículos 136º inc. 3 y 160º de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de La Banda". También resolvió no hacer lugar a la "medida cautelar innovativa solicitada como pretensión accesoria"

El magistrado ya notificó a Ruiz a través de su abogado, Martín Adle. El juez Juri puso en el casillero de despacho para notificación la sentencia que dictara en la acción de declarativa de certeza deducida por el ex intendente bandeño, con la cual pretendía acceder a la posibilidad de ser candidato nuevamente. Ello, pese a encontrarse comprendido en las inhabilidades que prevé la Carta Orgánica Municipal para aquellas personas que hubieran recibido una condena por delito doloso, como es el caso de "Chabay" Ruiz.

Al haber compulsado personalmente el expediente, el abogado que lo patrocina, Martín Adle, quedó notificado de la sentencia adversa a su pretensión, recordando que Ruiz fue condenado judicialmente por el delito de abuso sexual.

Contradicción

En uno de los puntos destacados del fallo de juez Pedro Juri, remarcó que Héctor Ruiz incurrió en un contrasentido al pretender que se declare inconstitucional dos artículos de una Carta Orgánica que fue reformada en 2006 por impulso del mismo Ruiz, quien luego la promulgó y juró.

"Una actitud incoherente con su propio obrar como intendente", le espetó el magistrado en su resolución.