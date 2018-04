Secuestran casi 120 kg de marihuana, miles de pastillas y fajos de billetes

Fotos OPERATIVO. Los hombres de la PSA, en pleno procedimiento en las rutas 89 y 116.

17/04/2018 -

Una mujer con muletas y dos hombres cayeron detenidos ayer en Quimilí (Moreno), al secuestrárseles casi 120 kilos de marihuana, miles de pastillas y grandes sumas de dinero.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la unión de las rutas 89 y 116, por orden del juez federal de Corrientes, doctor Juan Carlos Vallejos.

Todo comenzó a las 13.15, al ser interceptados un Peugeot 308 y un Volkswagen Bora en un semáforo.

Segundos antes, les había dado alcance una 4x4 en la que se conducían efectivos de la PSA vestidos de civil.

En 10 minutos, los dos coches fueron requisados y secuestrados casi 200 ladrillos de marihuana.

Investigación

Un investigador deslizó que en el Peugeot viajaba una mujer con muletas y un cómplice, mientras que en el Bora, otro de los sujetos.

La investigación indica que la mujer y un hombre trasladaban la marihuana. Delante, en el Bora, un cómplice venían abriéndoles el paso, o bien debía alertarlos para frenar, detenerse o desviarse.

Frente a testigos

En el operativo, los hombres de la PSA confeccionaron un acta ante testigos, hasta las 17.

Los funcionarios dejaron entrever que la banda era vigilada desde hacía varios meses y no se descarta que no se tratara de un único viaje. Los voceros no revelaron el destino final, pero rconocieron que los coches debían "tomar" por la 89 (del Mercosur), arribar a Santiago y tal vez continuar hacia la vecina provincia de Tucumán.