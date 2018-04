El Colegio del Sesquicentenario Nº 6 festejó sus 52 años de vida formando alumnos

17/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En un emotivo acto, la comunidad educativa del Colegio del Sesquicentenario Nº 6 festejó sus 52 años de vida institucional rodeada de sus afectos. No todos, obviamente, pero sí los actuales, los que la construyen día a día desde las seis o siete de la mañana hasta casi la misma hora por la tarde. En la misma ceremonia recibieron su merecido homenaje docentes que se jubilan del trabajo fecundo con el que colocaron ladrillos de integridad, sabiduría y ejemplo en estas aulas, pero que jamás se irán de las mentes y los corazones de quienes fueron sus alumnos y colegas. Además, es tan intensa la vida cotidiana en una escuela, que se aprovechó en la misma ceremonia para recordar el Día de las Américas que fue el pasado 14 abril. El acto se desarrolló en el patio interno de la institución educativa y estuvo encabezado por la rectora, Lic. Emilia Medina; el vicerrector, Juan Carlos Torres; la asesora pedagógica, Lucia Luna; la secretaría, María de los Ángeles Gerez; en representación del municipio, el secretario de Gobierno, Jorge Mukdise; representantes de la Policía Comunitaria; docentes; alumnos; familiares de los docentes homenajeados e invitados especiales. Reconocimientos Uno de los momentos más emotivos del acto fue cuando la institución homenajeó a los docentes que se acogieron al beneficio de la jubilación: Silvia Jarma, Adrián Cano, María Rivadeneira, Roxana Mansilla, Susana Salvatierra y Cristina Parrado, a los que les entregaron una medalla de oro y presentes. En ese contexto, la profesora del área Matemática, Susana Yuri brindó unas palabras de despedida a Silvia Jarma. La docente Nancy Carabajal destacó la vocación, la fuerza y el amor ante la adversidad que le tocó sobrellevar a la profesora María Rivadeneira con una dificultad visual. La secretaria María Gerez puso de relieve la responsabilidad y los detalles que siempre caracterizaron a Roxana Mansilla, y Paola Lazarte enumeró las cualidades y la bondad que siempre tuvo el profesor Adrián Cano durante sus años de docente. Mensajes Los discursos estuvieron a cargo del docente del colegio Tomás Rosales; dos alumnos que leyeron una poesía y la rectora que puso de relieve y agradeció a las personas fundadoras que fueron visionarios hace 52 años. "La institución que hoy me toca conducir está compuesta por un plantel de 120 profesores y más de 850 alumnos. Celebrar el día de las Américas no es fácil por los acontecimientos mundiales que están pasando en el mundo. Quiero destacar a los alumnos por su energía y alma, al Centro de Estudiantes, gracias a los docentes jubilados que sembraron un gran camino en la institución. Tenemos que seguir trabajando en forma responsable para continuar creciendo con la misión de formar nueva generaciones de alumnos", afirmó. Por último, la rectora expresó un agradecimiento al supervisor, Lic. Jorge Nobac, y al director de Nivel Secundario, Silvio Villalba. Cuando finalizó el acto protocolar, los presentes cantaron el feliz cumpleaños, los delegados de cada curso de los turnos mañana y tarde entregaron los regalos hacia la institución; más tarde un grupo de alumnos brindaron un espectáculo artístico, recreativo y de canciones que despertaron los aplausos y acompañamientos de los presentes.