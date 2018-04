Valentino volvió a cargar contra Marc Márquez

Fotos SITUACIÓN. Valentino Rossi fue muy duro con Marc Márquez en las redes sociales y varios pilotos de su academia le dieron el "Me Gusta".

Valentino Rossi sigue en pie de guerra. El italiano "reapareció" en las redes sociales para, de nuevo, lanzar un ataque contra Marc Márquez.

El de Tavullia colgó en Instagram una fotografía de él rodando solo en el circuito de Las Termas de Río Hondo y la acompañó con este comentario: "Carrera difícil destruida por un piloto peligroso". Obviamente, no hizo falta la referencia directa al catalán para que todo el mundo piense que se trata de él. Como se esperaba, su mensaje fue bien recibido por sus seguidores, que jalearon su iniciativa. Así, pilotos de su Academia, como Franco Morbidelli o Pecco Bagnaia, dieron a "Me Gusta". Y muchos comentarios le incitaban a continuar en esta confrontación. Se sucedían los improperios contra Marc. Igualmente, muchos fans del español también se colaron en el perfil de Valentino para atacarlo y defender al hexacampeón. De nuevo, más insultos, en este caso contra "El Doctor". Está claro que la paz que muchos buscan y la intención de rebajar la tensión por parte, por ejemplo de Dorna, al no juntarlos en la rueda de prensa de Austin, no ha logrado reducir las ansias de Rossi de seguir con su discurso de después de la carrera de Argentina, cuando atacó a Márquez.

No se cruzarán

No habrá cara a cara entre Marc Márquez y Valentino Rossi, al menos el jueves. El español y el italiano no coincidirán en la rueda de prensa del Gran Premio de las Américas. Así lo ha decidido MotoGP en una medida que contribuirá a reducir la tensión que se produjo durante y después de la cita de la Argentina.

En la comparecencia pública estarán Cal Crutchlow, Dovizioso y Johann Zarco, como es preceptivo al ser los tres primeros de la general. A su lado, responderán a las preguntas Viñales, Miller y Rins.