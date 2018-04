Independiente busca barrer la serie ante Talleres de Tafí

Fotos LIDERAZGO. Damián Palacios fue el héroe del segundo juego y será fundamental esta noche cuando la serie se traslade al estadio Ciudad.

17/04/2018 -

Con la autoestima elevada tras el impactante triunfo del sábado en Tafí Viejo, Independiente BBC enfrentará esta noche a Talleres, con la mente puesta en obtener una victoria para barrer la serie y acceder a los playoffs de cuartos de final de la Liga Argentina.





El equipo santiagueño está de racha, tras encadenar seis triunfos consecutivos: los cuatro últimos de la temporada regular y los dos primeros de playoffs.





Talleres, en cambio, experimentó un bajón en su rendimiento y perdió los últimos cuatro partidos, dos de visitante (en fase regular) y dos como local (ante Independiente en playoffs).





La serie arrancó con victorias de Independiente en el estadio denominado "La Leonera", pero esta noche se trasladará al Ciudad, donde el equipo de Javier Montenegro intentará pasarle la escoba a la serie.





El entrenador santiagueño podrá contar con la totalidad del plantel, ya que Federico Mansilla se recuperó de un problema de salud que le impidió participar del segundo juego de la serie, tras haber jugado en gran nivel el primero.





Con una rotación de nueve jugadores, Independiente podrá jugar con mayor intensidad tanto en defensa como en ataque para así fortalecer sus chances de quedarse con el triunfo y la serie.





También será importante el aporte de los bases del equipo (Damián Palacios y Guillermo Aliende), en virtud de que el rival se caracteriza por presionar a campo completo para recuperar la bola con mayor rapidez.





A propósito de Palacios, el base armador santafesino está jugando en un nivel altísimo y lo ratificó la noche del sábado con una actuación descomunal, que incluyó un triple a 45 grados para definir el juego y desatar un festejo eufórico que quedará en la historia grande del club y del básquet santiagueño.





Otros partidos

Conferencia Norte: 21.30, Villa San Martín vs. Unión de Santa Fe (Gustavo D’Anna será uno de los jueces), Ameghino vs. Oberá TC (Nicolás D’Anna integrará la dupla arbitral); 22, Asociación Mitre vs. Barrio Parque.





Conferencia Sur: 20, Villa Mitre vs. Petrolero; 21.30, Ciclista vs. Rivadavia de Mendoza y La Unión vs. Atenas.