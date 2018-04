17/04/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán tres partidos de la Copa de Plata del Torneo Amateur de Ascenso. La programación es la siguiente: en Polideportivo Nº 1, Indumentarias Rafa vs. Bosco Unidos; en Club Huaico Hondo, Huaico Hondo vs. Vélez de San Ramón; en Villa Constantina, Clasificados en Santiago.com vs. Estudiantes Terciarios.