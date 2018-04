"El agua tibia ayuda a la digestión"

17/04/2018 -

Considerada una de las mujeres más hermosas de la Argentina, Andrea Frigerio (56) visitó el programa televisivo "Los Ángeles de la Mañana" y reveló sus secretos para estar siempre espléndida.

Yanina Latorre contó el tip más llamativo de Frigerio, que ella sigue a rajatablas: "¡Yo empecé a tomar agua caliente por ella!", aseguró la panelista.

Nequi Galotti, íntima de Andrea, explicó: "En vez de tomar té o café después de una comida, pide agua caliente".

La invitada, entonces, se explayó: "Voy de reunión en reunión y al final del día me tomaba 20 cafés. Entonces, necesito algo calentito y el té no me gusta. Tomo agua caliente. Además, el agua tibia reconforta, ayuda a la digestión. Limón tibio también es buenísimo. A mí el mate me inflama muchísimo".

Cirugía

Al ser consultada si se había realizado alguna cirugía estética, la exmodelo y actriz reveló que pasó una sola vez por el quirófano.

"Yo era una chica con mucha lola, amamanté a mi hijo mayor más de un año, con lo cual mis lolas se achicaron; entonces me las operé. La cara no me la operé y no creo que lo haga", destacó la protagonista de "El ciudadano ilustre".

Vale recordar que Andrea ya había confiado que no se retoca el rostro por un motivo muy especial: quiere mantener las facciones de sus padres.

Pero sí confió: "No me puedo poner botox por el tema de la actuación pero en el verano, de vez en cuando, algo me pongo en el entrecejo porque con el sol uno frunce la cara y si no te queda para siempre la marca".