"Jime" Barón confirmó su encuentro con JM Del Potro

17/04/2018 -

¿Jimena Barón y Juan Martín Del Potro se reconciliaron? Aparentemente, sí. Hace poco se reencontraron. "No es más una relación de pareja, pero no es una relación terminada. Él con Momo tiene un vínculo superimportante. Yo viví con una persona con hijos y que me digan que ya no los podía ver más y es superdoloroso. Entonces a mí me interesa que ellos estén contactados. Yo lo adoro a Juan, me pone feliz su momento", explicó en referencia a la relación de "Delpo" y "Momo", hijo de Barón y Daniel Osvaldo.