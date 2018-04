Aprendió a bailar por necesidad

17/04/2018 -

¿Cuál es tu historia detrás del baile de Zumba?

Empezó en el 2008. Yo pesaba 136 kilos y estaba un poco deprimido por estar desempleado. Un día fui a visitar a mi mamá en Miami y recuerdo que en cada canal de televisión pasaban un comercial sobre Zumba y pensé ¿por qué no intentarlo? Volví a casa y me compré un Groupon para una clase. Comencé a practicarlo y es así que bajé 30 kilos. Como era tan bueno, me convencieron de ser instructor. Dí 4 ó 5 clases antes de comenzar a trabajar en "Chicago Fire". Mi personaje hizo cosas locas en la serie pero creo que la gente me recuerda más por la clase de Zumba.