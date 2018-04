Joe, de Chicago Fire a EL LIBERAL: "La humanidad necesita superhéroes"

17/04/2018 -

El actor norteamericano, Joe Minoso, potenció su figura con Joe Cruz, personaje en "Chicago Fire", la serie que se emite por Universal.

En una entrevista genérica, a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló del programa que, según su opinión, es exitoso porque refleja valores como la amistad y la familia.

¿Por qué crees que es tan popular la serie?

Constantemente me sorprendo cuán populares somos en los diferentes países. Recientemente estuve en Perú, visitando Machu Picchu y me pasó haber prendido la televisión en el hotel en el que me hospedaba y en un canal llamado Americon estaban emitiendo ‘Chicago Fire’ todo el día y me pareció la cosa más genial del mundo. Creo que la serie, y la franquicia en general, es exitosa porque realmente nosotros conformamos una familia. La idea que representamos es la de compañerismo, la de estar siempre para apoyar y ayudar al otro; de eso se trata. El lema del departamento de bomberos es "We’re There When you Need Us" ("Estamos ahí cuando nos necesitas") y está pintado en las puertas de todos los camiones. Creo que esta frase es el corazón de nuestro show. El estar ahí el uno para el otro y para con la comunidad. Y eso nuestro público lo capta y nos acompañan semana a semana.

¿Cuál es la importancia de contar este tipo de historias?

Soy un fan de las películas de Marvel y creo que una de las razones por las cuales estas historias son extremadamente populares, en la actualidad, es porque la humanidad necesita superhéroes. Constantemente estamos buscando a alguien a quien admirar o que simplemente salve el día. Creo que con estas historias nosotros tenemos la suerte de interpretar a héroes. Cuando hay un policía alrededor es porque algo malo te sucedió o porque tú hiciste algo muy malo. Pero cuando un bombero aparece, el 90 por ciento de las veces es porque estás en problemas y necesitas ayuda; y eso es lo que los bomberos son. Como te decía antes, ellos están ahí cuando los necesitas. Creo que lo brillante de eso es que todos los días tenemos a estos seres humanos que resultan ser héroes. En este momento, honestamente, creo que eso es lo que EE.UU, y el resto del mundo, necesita, más gente que esté dispuesta a ser héroes de la vida diaria. "Chicago Fire" resalta la valentía de este tipo de personas y eso es lo que les gusta a nuestros televidentes.

¿Qué pueden esperar los fan en los nuevos episodios?

Mucho no puedo revelar porque creo que en Latinoamérica ustedes están un poco atrasados con los episodios de la sexta temporada. En estos momentos estamos filmando los últimos episodios del ciclo. Para empezar, los televidentes pueden esperar más crossovers con los otros shows. Pero específicamente a Cruz le están pasando muchas cosas. Mi personaje enfrenta una crisis. Realmente se viene una montaña rusa de emociones.