El día que pidieron la autorización a su mamá

17/04/2018 -

Los Hermanos Ábalos han hecho historia en lo que a grupos folclóricos se refiere. Y es "Vitillo", en primera persona, que cuenta cómo surgió. "Mi hermano hace un contacto con el Consejo de Mujeres y nos prestan el teatro El Globo, para hacer nuestro show "Patios provincianos", y recibimos un aplauso tan importante, que le pedimos permiso al papá por 5 años y nos dijo: "No muchachos, no es el momento. Está terminando la Segunda Guerra Mundial. Le pedimos permiso a la mamá y nos dijo: "Bueno, pero solo por 5 años". Lo que no sabía es que iba a ser por 60 años".

Y también recuerda las maravillosas experiencias vividas en sus viajes.

Sí, estuvimos por Tailandia, Japón, India y también Pakistán. En 1964 Makiko nos contrata para actuar en todos los coliseos después del show de ella. Esa fue una experiencia extraordinaria. Lo más importante para nosotros es que papá alcanzó vernos actuar. Porque él muere joven, y nos dice: "Pensar que tienen carreras universitarias y que nunca han ejercido".