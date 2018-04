"The Resident", no todos los finales son felices

17/04/2018 -

El lunes 7 de mayo, a las 22, llegará a FOX "The Resident", el poderoso nuevo drama médico que se enfoca en los últimos años de entrenamiento de un joven médico que corre el telón para revelar la verdad de lo que realmente sucede, tanto bueno como malo, en el sistema médico.

Compuesta por 14 episodios de una hora, "The Resident" está protagonizada por Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Moran Atias, Merrin Dungey, Shaunette Renée Wilson, Melina Kanakaredes y Bruce Greenwood.

"The Resident" muestra con crudeza que no todos los finales son felices y no todos los doctores son héroes, al mismo tiempo que se atreve a retratar una problemática de la que pocos hablan: la mala praxis médica es una de las principales causas encubiertas - de muerte en los Estados Unidos. De esta forma, expone lo bueno, lo malo, y lo feo de la vida en las instituciones médicas, y cuánta falta de responsabilidad y transparencia habita en el sistema hospitalario estadounidense.

Desde su primer día como interno, el residente de primer año Devon Pravesh (Dayal) se ve inmerso en una caótica batalla de voluntades entre el famoso jefe de cirugía, el Dr. Soloman Bell (Greenwood), y el impulsivo Dr. Conrad Hawkins (Czuchry), un residente de tercer año que no cumple con las reglas, es malhablado, odioso, y no respeta la autoridad, pero obtiene resultados.