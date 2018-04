Claudia Villafañe llevará a Maradona a la Justicia

17/04/2018 -

Luego de que Matías Morla acusara en nombre de Diego Maradona a Claudia Villafañe de tener tres cuentas off shore en Panamá, la exmujer del "Diez" estalló. En diálogo con "Intrusos", habló de esa nueva denuncia pública y el faltazo del astro al casamiento de su hija Dalma .

Al ser consultada si va a iniciar acciones legales contra Morla y Maradona por esta acusación, Claudia aseguró: "Contra los dos".

Y aclaró: "Esto viene de antes. No es por esto último. Dijeron cosas que no son ciertas y no me lo voy a aguantar más. No existen las cuentas off shore pero me voy a presentar a la Justicia y les voy a dar todo lo que me pidan".

"Tengo vaselina"

"Estoy bien. Tengo vaselina, todo me resbala", aseguró Claudia, quien días antes había enviado un fuerte mensaje a través de Instagram, en el que decía que tenía la consciencia tranquila porque "no necesito apagar la luz de nadie para encender la mía".

"Estoy siempre de la misma manera, no tengo nada que ocultar. Todo tiene un límite y mi límite llegó hasta acá. Estoy cansada de las mentiras. Todo lo que demostré hasta ahora, lo gané. No tienen nada contra mí. Entonces me cansé, basta, que la Justicia diga cómo son las cosas", agregó en el programa "Intrusos".

Cuando Alejandro Guatti le recordó las últimas declaraciones de Diego asegurando que la plata del casamiento de Dalma había salido de su bolsillo, Villafañe no ocultó su fastidio: "Es muy feo que un papá hable así de una hija, eso solo te voy a decir. Me duele muchísimo. Me duele porque esta no es la persona que yo conocí".

Ausencia de Diego en el casamiento de Dalma

Y sobre el faltazo de Diego a la boda, opinó: "Creí que iba a venir porque fue lo que le dijo a Dalma cuando ella viajó, que no tenía problemas de fechas. No me molestó a mí. Su hija creyó en lo que le dijo su papá: que venía, que venía solo, nunca estuvo la presencia de Rocío (Oliva) confirmada en el casamiento".

Claudia insistió: "No existen las cuentas off shore pero me voy a presentar a la Justicia y les voy a dar todo lo que me pidan".

Sobre el final, el periodista le preguntó si estaba dolida por las críticas de Diego a su pareja, Jorge Taiana, y ella respondió: "No, estamos curados de espanto".

Un nuevo capítulo a la cada vez más increíble historia de encuentros y desencuentros en la familia Maradona.