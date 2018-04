Según ex empleada, los afectados por el caso Facebook podrían ser más

Fotos Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

17/04/2018 -

La cantidad de usuarios de Facebook afectados por el uso indebido de sus datos personales a manos de Cambridge Analytica (CA) podría ser "mucho mayor" a la de 87 millones revelados hasta ahora, sostuvo una ex empleada de la consultora que hoy testificó ante el Parlamento británico.

Brittany Kaiser, quien se desempeñó como directora de Negocios de CA hasta enero pasado, aseguró en un testimonio presentado hoy por escrito que la consultora no solo recolectó datos personales con la aplicación "This is your digital life" desarrollada por Alexandr Kogan (a través de su empresa GSR), sino que usó "una amplia gama de encuestas" para sacar información personal de Facebook.

Esta afirmación aporta una novedad a la causa ya que hasta ahora la cantidad de afectados por el escándalo se estimaba en 87 millones, ya que esa es la cantidad de usuarios de Facebook a los llegó la aplicación de Kogan (la suma de los "amigos" de las 270 mil personas que la descargaron), cuyos datos luego obtuvo CA.

"Debo enfatizar que los conjuntos de datos y cuestionarios de Kogan / GSR no fueron los únicos cuestionarios y conjuntos de datos conectados con Facebook que Cambridge Analytica utilizó", aseguró Kaiser

"Soy consciente en general de una amplia gama de encuestas que fueron realizadas por CA o sus socios", y nombró como ejemplo a la aplicación "Sex Compas".

Tras asegurar "no conocer los detalles de estas encuestas o cómo se adquirieron o procesaron los datos", la mujer sostuvo que "es casi seguro que la cantidad de usuarios de Facebook cuyos datos se vieron comprometidos a través de rutas similares a las utilizadas por Kogan es mucho mayor que 87 millones".

En su comparecencia ante la Comisión Digital, de Cultura, Medios y Deportes, Kaiser adjuntó a su declaración escrita una serie de documentos a modo de evidencia, y afirmó que decidió volver al Reinoi Unido "específicamente para hacer esto, por mi propia voluntad y por mi propia cuenta", para apoyar la investigación en curso.