Natacha Jaitt declaró durante dos horas y dijo que perdió "las pruebas" que tenía

En las últimas horas, la mediática Natacha Jaitt se presentó ante la Justicia para ampliar su declaración, sin embargo, no logró presentar pruebas de lo que decía y asegura que se perdieron durante un allanamiento en su domicilio.

“Habló con información aportada que supuestamente le hicieron llegar terceros, y aportó poco de observación directa”, expresaron personas cercanas a la investigación. A pesar esto, la conductora radial de que aseguró en su perfil de Twitter que había aportado más pruebas y solicitó a los jóvenes víctimas de abuso por parte de los acusados que la contacten para estar “más protegidos”.

“No trajo nada. Solo algunas fotos que no se sabe de dónde las saca porque no dicen nada. No se sabe, porque la excusa hoy es que no las tiene, porque la allanaron y antes la habían allanado por lo de Latorre y le sacaron las cosas. Entonces viene a hacer declaraciones sin ninguna prueba, sin absolutamente nada que permita probar lo que está diciendo”, aseguró Juan José Ordaz, abogado del relacionista público, Leonardo Cohen Arazi.