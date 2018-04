Los hermanos Fernández siguen cosechando experiencia

Hoy 22:51 -

Los hermanos tenistas bandeños José, Santiago y Nicolás Fernández participaron recientemente con gran performance en el torneo Abierto de Tenis (ex G3) que se desarrolló en la provincia de Jujuy. Jugaron en las categorías Sub 12, Sub 16 y Sub 19, respectivamente. En este evento, los jugadores santiagueños se enfrentaron con los mejores jugadores del norte del país, y también con algunos jugadores de Buenos Aires.

En dicho certamen de NOA, los hermanos Fernández cumplieron una buena actuación y obtuvieron los siguientes resultados: Nicolás perdió en semifinales en una juego parejo que se escapó en el último tramo; Santiago salió subcampeón en Dobles y campeón de la Second Chance en la categoría single en Sub 16.

Mientras que José salió finalista en single y campeón en Dobles de la categoría Sub 12.

Regional

Por otro lado, los Fernández no tuvieron mucho descanso y encararon el pasado fin de semana otro desafío regional.

Santiago y Nicolás Fernández participaron del Torneo Regional (ex G2) en la provincia de Salta, en el club Gimnasia y Tiro. El torneo es muy importante porque juegan las mejores raquetas de la región. Ambos jugadores llegaron a cuartos de final, tanto en la instancia single como en dobles de las categorías Sub 16 y Sub 19, respectivamente.