Seis pilotos brillaron con luz propia en la segunda fecha del Campeonato Santiagueño

En lo que fue un verdadero espectáculo, la Asociación de Pilotos de Santiago de Estero hizo disputar el fin de semana con la presencia de más de setenta kartings, la segunda fecha del Campeonato Santiagueño, en donde se lucieron Valentino Bica, Franco Farina, Agustín Panario, Ignacio Brunetti, Bárbara Ávila, Agustín Viano.

Una verdadera multitud acompañó la segunda jornada oficial del karting provincial con representantes de Catamarca, Córdoba, Tucumán, a quienes se sumaron los del interior provincial.

El juvenil Valentino Bica se lució en un mano a mano con Agustín Panario, dos de los mejores pilotos juveniles del momento, para quedarse en esta ocasión con la victoria en 150cc A. Cabe recordar que Bica se correrá este fin de semana al Rotax de Buenos Aires en Zárate, la tercera fecha del Campeonato en la categoría DD2, en la que es animador.

En tanto que Agustín Panario hizo doblete en podio ya que fue segundo en esta divisional y quedó

tercero en Rotax Senior, llevándose dos valiosos trofeos y puntos. Este corredor se prepara asumir la tercera fecha del Rotax Gran National que llegará a Santiago a fin de mes.

Ignacio Brunetti ganó de punta a punta en Junior, en 110 Junior en su regreso a las pistas. No pudo estar en la primera por una lesión en su brazo, y se prepara para el Rotax Gran National que llegará a la “Madre de Ciudades”. En tanto que la dama de “hierro”, Bárbara Ávila no tuvo rivales y venció en 110 Senior de puntab a punta. Y otro gran piloto como Franco Farina no dejó dudas al imponerse en Rotax Senior.

En los más pequeños, en Sthill, Agustín Viano fue de menor a mayor, pero lamentablemente Lucas

Taboada recibió una sanción que lo dejó fuera del podio. El evento del deporte motor fue

toda una fiesta.

Clasificación

En la categoría Sthill: 1) Agustín Viano; 2) Fabricio Carmona; 3) Lautaro Agüero; 4) Máximo Faisal; 5) Tomás Fernández; 6) Ignacio Umbídez; 7) Santino Vandevelde; 8) Miguel Manzur; 9) Lucas Taboada.

En 110 Junior: Ignacio Brunetti; 2) Benjamín Lescano; 3) Anabela Dorado; 4) Nicolás Fidalgo; 5) Juan Tauil.

En 110 Senior: 1) Bárbara Ávila; 2) Leandro Dorado; 3) Lautaro Raineri.

En 150 A: 1) Valentino Bica; 2) Agustín Panario; 3) Facundo Brizuela.

En Rotax Senior: 1) Franco Farina; 2) Facundo Rotondo y Agustín Panario.