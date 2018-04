Marcada paridad entre el “Gaucho” e Independiente (Fdez.) en casi todas sus categorías

Hoy 23:41 -

El pasado fin de semana se jugó la segunda jornada del Campeonato Apertura que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol para sus divisiones inferiores. En la jornada inaugural, en uno de los cruces por la Zona A, Güemes e Independiente de Fernández protagonizaron interesantes encuentros, con una buena cantidad de goles y dejando varios empates a excepción de la categoría menor en la que el Gaucho ganó 1-0.

Instituto Santiago por su parte fue demoledor ante Villa Unión, al imponerse en todas las divisiones.

A Estudiantes de Huaico Hondo por su parte le fue bien ante el “Ferroviario”, al igual que a Sarmiento en su visita a Independiente de Beltrán.

Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes.

Zona A

En Sexta División: Villa Unión 0, Instituto Santiago 3; Banfield 1, Unión Santiago 0; Mitre Amarillo 3, Comercio Central Unidos 1; Estudiantes 0, Central Córdoba 0; Yanda FC 1, Agua y Energía 1.

En Séptima División: Villa Unión 0, Instituto Santiago 5; Banfield 0, Unión Santiago 3; Mitre Amarillo 1, Comercio Central Unidos 1; Estudiantes 1, Central Córdoba 4; Yanda FC 0, Agua y Energía 3.

En Octava División: Villa Unión 0, Instituto Santiago 1; Banfield 1, Unión Santiago 2; Mitre Amarillo 1, Comercio Central Unidos 5; Estudiantes 2, Central Córdoba 1; Yanda FC 1, Agua y Energía 2.

En Novena División: Villa Unión 1, Instituto Santiago 6; Banfield 3, Unión Santiago 0; Mitre Amarillo 1, Comercio Central Unidos 2; Estudiantes 0, Central Córdoba 0; Yanda FC 2, Agua y Energía 2.

Zona B.

En Sexta División: Independiente de Beltrán 0, Sarmiento 1; Central Argentino 0, Veléz de San Ramón 2; Güemes 1, Independiente de Fernández 1; Sportivo Fernández 2, Mitre Amarillo 0; Defensores de Forres 3, Unión de Beltrán 1.

En Séptima División: Independiente de Beltrán 0, Sarmiento 7; Central Argentino 0, Veléz de San Ramón 1; Güemes 2, Independiente de Fernández 2; Sportivo Fernández 0, Mitre Amarillo 1; Defensores de Forres 1, Unión de Beltrán 1.

En Octava División: Independiente de Beltrán 2, Sarmiento 4; Central Argentino 2, Vélez de San Ramón 2; Güemes 4, Independiente de Fernández 4; Sportivo Fernández 0, Mitre Amarillo 1; Defensores de Forres 1, Unión de Beltrán 2.

En Novena División: Independiente de Beltrán 0, Sarmiento 2; Central Argentino 3, Vélez de San Ramón 1; Güemes 1, Independiente de Fernández 0; Sportivo Fernández 0, Mitre Amarillo 2; Defensores de Forres 4, Unión de Beltrán 0.

Próxima fecha.

Por la tercera jornada en la Zona A jugarán Instituto Santiago vs. Yanda; Agua yEnergía vs. Estudiantes; Central Córdoba vs. Mitre Amarrillo; Comercio vs. Banfield y Unión Santiago vs. Villa Unión.

En la Zona B, Sarmiento vs. Defensores de Forres; Unión de Beltrán vs. Sportivo Fernández; Mitre Negro vs. Güemes; Independiente de Fernández vs. Central Argentino y Vélez de San Ramón vs. Independiente de Beltrán.