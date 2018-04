La Justicia le negó permiso a López para viajar a España

Fotos LÓPEZ Tanto la Fiscalía como el Juzgado coincidieron en la prisión preventiva, él y su socio de Sousa fueron liberados

El juez federal Julián Ercolini le negó permiso para viajar a España al empresario Cristobal López, procesado por no pagar 8.000 mil millones de pesos de impuestos a la Afip.

Así lo dispuso el juez luego del dictamen en contra del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien se había opuesto al pedido del empresario para salir del país.

En su fallo, Ercolini tuvo en cuenta los riesgos procesales por los que había detenido al empresario y le recordó que aún tiene "prohibición de salida del país".

López había solicitado permiso para viajar a fines de abril a España para visitar el pueblo de sus ancestros.

Primero la Fiscalía a cargo de Pollicita remarcó que existía la posibilidad de que pudiera "eludir el accionar de la Justicia y/o obstruir el curso de la investigación".

También alertó sobre "los contactos personales y de negocios necesarios y un sofisticado andamiaje societario cuyas redes se articulan, incluso hacia el extranjero, lo que le permitiría ausentarse del proceso".

Es que tanto la Fiscalía como el Juzgado habían coincidido en la prisión preventiva del empresario, aunque tanto él como su socio Fabián de Sousa fueron liberados recientemente de la mano de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

En la causa, están procesados López y de Sousa, de Oil Combustibles, así como el extitular de la Afip, Ricardo Echegaray, por el delito de apropiación indebida de tributos por no haber pagado 8.000 pesos en impuestos al expendio de combustibles de sus estaciones de servicio.

Asimismo, el magistrado recordó que en otra causa donde López está procesado junto a Cristina Kirchner por lavado de activos, el juez Claudio Bonadio le prohibió la salida del país.

Junto con estos planteos, según fuentes judiciales, ‘López no sólo informó que ya tenía pasajes aéreos sino que no argumentó el motivo del viaje, aunque al tener prohibición no corresponde autorizar su salida del país".

Entonces, se expuso en la resolución que la prohibición que, "fue uno de los modos de asegurar la sujeción de López al proceso", "se encuentra vigente".