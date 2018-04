Con expresiones a favor y en contra, se realizó la 3ª audiencia sobre el aborto

18/04/2018 -

La Cámara de Diputados retomó el debate en comisión de los proyectos que buscan despenalizar el aborto, en la tercera jornada de discusión, en la que expusieron a favor y en contra de la propuesta de legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14, médicos, abogados, filósofos, periodistas, representantes de ONG y artistas.

Al abrir la reunión, el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), coordinador de los encuentros, recordó que las reuniones son "de carácter informativo y que no requieren quórum para celebrarse", al hacer referencia a la polémica por la ausencia de legisladores producidas sobre todo en el último plenario.

A diferencia de lo que sucedió en la primera semana de debate, en el primer tramo hablaron los expositores que están en contra, mientras que a la tarde lo hicieron los que están a favor, donde tuvo un papel destacada Raquel Vivanco, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres de la Patria Latinoamericana, quien lo hizo con una bombacha en la cabeza.

Vivanco buscó responder a la representante de la villa 31 Lorena Fernández, quien había dicho que "las chicas no piensan con la cabeza sino con la bombacha", al referirse a que no actúan con responsabilidad porque no toman las prevenciones para evitar los embarazos.

En ese sentido, Vivanco dijo que "acá dijeron que muchas chicas piensan con la bombacha y no con la cabeza. Entonces quiero decirles que esas 500.000 mujeres que abortamos, entonces todas abortamos con la bombacha en la cabeza", mientras levantaba una bombacha sobre la cabeza.

También expuso la actriz Muriel Santa Ana, quien advirtió a los legisladores que si no se aprueba la despenalización del aborto "llevarán sobre sus espaldas las muertes que se produzcan por la realización de abortos clandestinos" y relató su experiencia cuando se realizó un aborto clandestino.