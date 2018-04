18/04/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, continuarán los playoffs del Ascenso con la siguiente programación: en Club Huaico Hondo, El Faro Repuestos BBC vs. Los Primos; en Villa Mercedes, Profesores vs. Los Colorados; en Coronel Borges, Lotería Santiagueña vs. Mafelmax; en Defensores del Sud, Don Bosco vs. Del Pino BBC.