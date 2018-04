Belgrano venció a Colón y es único puntero en Infantiles

18/04/2018 -

Belgrano venció a Sportivo Colón por 78 a 57 en calidad de visitante, y se mantiene como único puntero de la categoría Infantiles, tras jugarse la novena fecha del Torneo Apertura que organiza la Capitalina.

Las figuras del partido fueron Dargoltz y Rivero.

También ganó Red Star, que hizo pesar la localía ante Olímpico, al que venció por 107 a 42, para trepar a la séptima posición.

En Juveniles, Belgrano venció a Sportivo Colón por 64 a 33, también como visitante.

Esta noche

La fecha continuará con: Independiente vs. Newbery, en Cadetes y Mayores; Olímpico vs. Tiro, en Cadetes y Mayores; Lawn Tennis vs. Huracán, en Infantiles y Juveniles (en Huracán); Red Star vs. Fernández, en Infantiles.