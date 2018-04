Sava: "Me quedo porque siento que puedo revertir la historia"

18/04/2018 -

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Facundo Sava, habló ayer respecto de su continuidad en el cargo y si bien reconoció que la situación es muy crítica, afirmó que "siento que puedo revertir la historia".

"Yo me quedo porque siento que puedo revertir la historia. Cuando sienta que le estoy haciendo daño al club voy a dar un paso al costado", puntualizó el DT.

Gimnasia extendió el viernes último su mala racha y sumó su quinta derrota consecutiva al perder en su estadio ante Atlético Tucumán por 2 a 1, y esta situación generó versiones de un posible alejamiento que ayer fueron desmentidas por el propio entrenador. Sava sostuvo que "para mí sería más fácil irme a mi casa, pero siempre fui de pelearla. Nunca se me cruzó por la cabeza renunciar. Una vez "el profe" (Javier) Valdecantos me dijo que uno se tiene que ir cuando sienta que los jugadores y los dirigentes no responden, y éste no es el caso"

"Acá se fueron muchos entrenadores. Pero me quedo a ponerle el pecho a las balas. Si considero que no puedo revertir la historia voy a ser el primero en dar un paso al costado. Pero no siento esto en este momento", manifestó.

Sava aseguró que la charla que tuvo con el presidente de Gimnasia, tuvo que ver con lo que se viene y el proyecto.