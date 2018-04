Barcelona no pudo con Celta de Vigo y Messi ingresó en el complemento

Fotos PROTAGONISTA. La "Pulga" ingresó en el segundo tiempo.

Barcelona, con 31 minutos en cancha del astro Lionel Messi tras ingresar en el segundo tiempo, empató ayer como visitante ante Celta de Vigo 2 a 2, por la 33ª fecha de la Liga de España de fútbol, y estableció el arranque invicto más largo en la historia del certamen, al superar los 32 de Real Sociedad en la temporada 79-80.

Messi ingresó a los 14 minutos de la segunda etapa en lugar del brasileño Philippe Coutinho.

El cómodo líder del certamen -que terminó con diez jugadores por la expulsión de Sergi Roberto (25’ ST)- se puso dos veces en ventaja con goles del francés Ousmane Dembelé (36’ PT) y Paco Alcácer (19’ ST).

Celta, donde jugó Facundo Roncaglia y con Lucas Boyé ingresando desde el banco, lo empató otras dos veces por intermedio de Jonny (45’ PT) y Iago Aspas (37’ ST).

En otros resultados, Deportivo La Coruña y Sevilla (con Gabriel Mercado, Guido Pizarro, Éver Banega y Joaquín Correa) igualaron sin goles y Villarreal venció a Leganés (con Ezequiel Muñoz y Mauro Dos Santos) 2 a 1, con goles de Víctor Ruiz (42m.PT) y el colombiano Carlos Bacca (10m.ST) para el local y el descuento del serbio Darko Brasanac (37m.ST).

La fecha proseguirá hoy con Espanyol vs. Eibar; Valencia vs. Getafe y Real Madrid vs. Athletic de Bilbao.

Y concluirá mañana con Alavés vs. Girona; Real Sociedad vs. Atlético de Madrid; Levante vs. Málaga y Betis vs. Las Palmas.

Principales posiciones: Barcelona 83 puntos, Atlético de Madrid 71; Real Madrid 67; Valencia 65.