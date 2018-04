El "Kun" se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda

Fotos NOVEDAD. Sergio Agüero comunicó la operación por las redes sociales y puso en alerta a Sampaoli.

El delantero argentino del Manchester City, Sergio "Kun" Agüero se sometió a una artroscopia de rodilla izquierda en Inglaterra y no hay plazos previstos para su recuperación.

En su cuenta oficial de la red social twitter, Agüero, ex jugador de Independiente y Atlético de Madrid, escribió: "Recuperándome con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas".

El delantero se había perdido los dos partidos de la gira de la selección argentina, ante Italia y España, luego de haber sentido molestias en una de sus rodillas durante un entrenamiento previo con su club.

Luego de dichos amistosos volvió a jugar, pero no desde el arranque: entró ante el Manchester United por la Premier y en la revancha con el Liverpool por la Liga de Campeones de Europa.

Pero como las molestias en la articulación persistíeron, el cuerpo médico del Manchester City decidió que lo mejor era someter al "Kun" a esta intervención, en el cual se utiliza un artroscopio para limpiar y reparar problemas que pueda haber en el interior de la rodilla.

Si bien no hay plazos previstos de recuperación ya que no hubo parte oficial, todo indica que Agüero no tendrá problemas en llegar bien al Mundial de Rusia que comienza el 14 de junio próximo.

El padre del "Kun", Leonel del Castillo, habló con los medios y dijo que el jugador estará un mes parado.

"Las condiciones dan para que llegue bastante bien", dijo el papá de cara al Mundial de Rusia 2018.