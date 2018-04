Un gol de Mauro Icardi para el 4 a 0 del Inter

Fotos MAURO ICARDI.

18/04/2018 -

El delantero rosarino Mauro Icardi marcó ayer un tanto en la goleada como local de Inter ante Caglari por 4 a 0, que lo depositó en zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa y abrió la 33ra. fecha de la liga italiana de fútbol.

Icardi aprovechó el pase del brasileño Rafinha en el área y en un movimiento definió ante el arquero italiano Alessio Cragno (ST 4’) para el 2-0. El resto de los goleadores de Inter fueron el portugués Joao Cancelo (PT 3’) y los croatas Marcelo Brozovic (ST 15’) e Iván Perisic (ST 45’).

La 33ª fecha continuará hoy con: Benevento vs. Atalanta; Crotone vs. Juventus; Fiorentina vs. Lazio; Hellas Verona vs. Sassuolo; Roma vs. Genoa; Napoli vs. Udinese. Spal vs. Chievo Verona; Sampdoria vs. Bologna; y Torino vs. Milan.