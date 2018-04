Fotos ¿Cuánto costará preparar asado o locro para celebrar el Día del Trabajador?

18/04/2018 -

A solo dos semanas de celebrar el Día del Trabajador el próximo 1 de mayo, quienes decidan preparar un asado por ejemplo par a una decena de personas, tendrán que pensar en un presupuesto casi un 30% mayor al del año pasado para la misma fecha, según se desprende de un relevamiento realizado por EL LIBERAL. El costo promedio que sin duda puede variar según preferencias de cortes cárnicos -en este caso se incluyó solo vacunos- y también de acuerdo con las bebidas acorde a cada paladar y, por supuesto, el tipo de guarniciones que se elijan para acompañar la celebración, indica que se necesitarán al menos de unos $1.889 para el festejo, lo que significa unos $188,90 por persona. Ha y que t ene r e n cuenta que también se incluyó en este presupuesto, la opción de un postre que podría ser helado o bien una torta de bizcochuelo o alfajor santiagueño. Cabe destacar que el año pasado, la medición realizada para una celebración similar con igual cantidad de comensales sumaba unos $1.445, incluyendo bebidas, así como también las porciones habituales para un consumo estándar, que implica 500 gramos de carne por persona adulta. No obstante, no se incluía por ejemplo el postre, lo cual suma entre $250 a $300 más al presupuesto actual. La incidencia de la carne De todo el presupuesto estimado para este año, sobre $1.889 de costos finales, casi $800 lo cubren el precio de la carne y los embutidos. Asimismo, casi un 30% del total lo componen las bebidas entre cerveza, fernet y gaseosas. No obstante, hay que destacar que se trata de precios estimativos. El mercado hoy presenta una brecha de precios importante entre los $110 a $140 el kilogramo de carne vacuna, ya sea de ternera, novillo o de vaca. Lo mismo según el corte, ya sea bocado de lomo, tira, vacío o entraña, presentan variaciones en su precio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no se incluyeron por ejemplo, cortes de cerdo o de pollo que son más económicos y que, según el gusto de los comensales, también puede hacer variar el presupuesto. Asimismo, el cálculo incluyó un kilogramo de chorizo a lo que también podría agregarse otra cantidad similar de morcilla, lo cual aumenta un poco más el estimado. Las bebidas En este 2018, más que la carne hubo otros rubros que aumentaron de precio, como por ejemplo las gaseosas: La más popular de 3 litros se consigue a $65 cuando el año pasado costaba unos $40. En el caso del fer - net, ocurre algo similar. Uno de un litro cuesta entre $200 y $240 según el local donde se lo compre. Las cervezas también aumentaron y si bien se pueden encontrar promociones en latas, las botellas de litro cuestan entre $45 y $50, según la marca y también acorde con la variedad de cada una de ellas. Si se las decidiera reemplazar por vinos 3/4 por ejemplo, habría que pensar en un presupuesto un tanto mayor. Esto sería a razón de $90 por cada botella, lo cual sumaría unos $540 en lugar de los $270 presupuestados para las cervezas. En el caso del postre, se presupuestaron 2 kilogramos de helado que también podrían ser remplazados por una torda de 2 kilogramos, con un precio similar. De esta forma un presupuesto compuesto por 5 kilogramos de carne, 1 kilogramo de chorizo, 1 bolsa de carbón por 10 kilogramos, 2 kilogramos de tomate, 6 huevos, 2 gaseosas de 3 litros, 6 cervezas de 1 litro, 1 fernet, 2 kilogramos de pan y 2 kilogramos de helado, arroja un costo total de $1.889.