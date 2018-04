Varones con polleras, la original protesta en un colegio contra el machismo

Fotos SÍMBOLO. También llevaron el pañuelo verde que representa la lucha por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que encabeza la Campaña por el Derecho al Aborto.

18/04/2018 -

"Colegiala con pollera muy corta es igual a colegiala víctima de abuso". Esa es la "ecuación" que escucharon el viernes las alumnas de secundaria del Colegio Modelo de Mármol. Fue en una reunión "sólo para las chicas" convocada por las autoridades de ese instituto privado bonaerenese para "evitar posibles abusos". Ellas lo pensaron todo el fin de semana y, el lunes, varios de sus compañeros pusieron el cuerpo contra ese preconcepto "textil" que no resuelve la violencia machista: varones de quinto y sexto año fueron al colegio con polleras de colegialas.

"¿La pollera es un símbolo sexual o se simboliza sexualmente?", se leía en uno de los carteles con los que empapelaron el colegio, publicó Clarín. Los alumnos encontraron una manera más "explícita" -dicen- de repudiar lo que "tristemente tuvieron que escuchar las alumnas de secundaria el pasado viernes". Así lo publicó en Facebook Matías Caravaca, quien participó de la intervención.

"Hoy, lxs alumnxs dieron cátedra de valores; haciendo entender a esa persona, y a las demás que la situación no era como se planteaba, luchando para la naturalización de los cuerpos, y explicando a través de un método revolucionario como la exhibición del cuerpo, que la ropa no tiene género. Las polleras no tienen que estar más cortas. Los ojos deben mirar para otro lado; y las bocas, por favor las bocas, cerrarse", escribió Matías. Se refiere al autor de la frase, "alguien de la administración del colegio", que dijo que si "la pollera está muy corta, generan malestar, hay malos comentarios dando vuelta, etc.".