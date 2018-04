18/04/2018 -

En el marco de la millonaria defraudación al organismo previsional con pensiones truchas, la titular de la delegación local de la Anses, Natalia Neme, prestó declaración por más de dos horas ante la Justicia Federal.

La funcionaria dio explicaciones ante el fiscal federal, Pedro Simón, tras ser imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y omisión de hacer la denuncia pertinente ante la Justicia.

Al salir del juzgado, Neme señaló que la denuncia por irregularidades en la tramitación y cobro de pensiones derivadas, "se hizo posteriormente a que tome carácter público a la prensa porque faltaba incorporar documentación fundamental", por eso es que demoró "la presentación", reveló.

Reconoció que "se demoró la presentación de la querella", y sobre ello "le expliqué al fiscal que faltaba documentación elemental que nos determine que había una configuración del delito para hacer una denuncia responsable", apuntó.

Igualmente, dijo estar "predispuesta para dar explicaciones de cómo se dieron los distintos sucesos y como se procedió con la investigación, siempre con transparencia, como lo hicimos desde el principio de la gestión. Vamos a seguir denunciando todas las irregularidades y no me importa quiénes puedan estar implicados", relató la gerente. "He sido yo quien ha detectado las maniobras y denunció el hecho tanto en la Justicia como públicamente. No hubo omisión de ningún tipo. Sigo detectando irregularidades y todas van a ser presentadas", agregó.





Consideración

Por otra parte, Neme dijo estar "sorprendida de la imputación, porque lo que uno espera en este tipo de casos, es el acompañamiento de la Justicia". Ahondó que "cuando se lucha contra la corrupción y se trabaja en defensa de los intereses de los argentinos, espero un apoyo. Igualmente, tengo la tranquilidad de que todo lo que hice, es lo que tenía que hacer".

No obstante, señaló que la imputación no le ‘afecta’ en su función ya que dijo tener "todo el apoyo del organismo nacional en cada paso que di, siguiendo instrucciones de los directivos de la Anses para seguir adelante con la investigación".





Nuevos casos

Por otro lado, la gerente del Udai Santiago del Estero, resaltó que atento al cúmulo de irregularidades detectadas, "se continuará avanzando en la investigación interna, atento a la cantidad de empleados infieles que se detectó. Me sorprenden los mecanismos que se utilizaron para evadir los controles internos y esto es algo que se sigue analizando"

A ello, Neme recalcó que la semana próxima arribarán nuevamente a la provincia, autoridades de la Anses central "para aportar más documentación comprometida" sobre nuevas irregularidades detectadas en la tramitación de pensiones derivadas.

En torno a la imputación del ex gerente, Manuel Yorbandi, la actual gerente consideró que "tiene que explicar lo que sucedió en los últimos 8 años, porque gran parte de las pensiones se otorgaron cuando él era titular del organismo. Yo estoy empleando todas las medidas que estén a mi alcance, para que este tipo de desvíos no ocurran", concluyó.