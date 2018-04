El árbitro Jonathan Correa impartirá justicia en Jujuy

18/04/2018 -

Mitre se prepara para visitar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el marco de la 24ª fecha de la B Nacional.

El encuentro se disputará el domingo desde las 17 con el arbitraje de Jonathan Correa.

El Aurinegro, que viene de dos derrotas consecutivas, necesita levantarse para salir de la zona de descenso.

Por otra parte, para los duelos por la permanencia, Silvio Trucco fue designado para Estudiantes vs. Independiente Rivadavia; Gastón Suárez lo hará en el encuentro entre Los Andes y All Boys. Por otra parte, Ariel Penel dirigirá en Quilmes ante Boca Unidos. Ranciglio fue designado para el cotejo entre Almagro vs. Flandria.