Fue a la casa de su ex y se enfureció al no encontrarla

18/04/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció que su ex pareja no cumplió una medida de restricción, quien llegó a su vivienda buscándola para echarla, pero ella no se encontraba. La denuncia fue radicada por una mujer de 42 años con domicilio en la localidad de El Manantial, quien relató a la Policía que su ex (V.J.) se presentó en su domicilio mientras ella no se encontraba.

El acusado tendría una medida de restricción, y le habría cuestionado a su cuñada si dónde se encontraba ella, diciéndole: "Dónde está que la voy a sacar de mi casa"; a lo que ésta le manifestó que su ex mujer no se encontraba en la vivienda.

La policía tomó contacto con el fiscal de turno, quien dispuso que se le facilite toda la documentación y que los protagonistas fueran citados en las próximas horas al Centro Judicial Río Hondo.