Invitan a analizar la eternidad, de la mano de Jorge Luis Borges

18/04/2018 -

De la mano de Jorge Luis Borges, y su libro Historia de la eternidad, del año 1936, el grupo de divulgación científica de La Banda invita a una nueva noche de exposición y debate en el Sirio Libanés este sábado, desde las 20.

A modo de anticipo del abordaje del eximio escritor de la lengua castellana e inglesa, que capeó la filosofía, la teología y también la física cuántica, en más de 150 páginas, este magistral libro llegó a la conclusión de lo que era la eternidad para él, en la cual ha dicho: "Es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito. Los elementales —los de sufrimiento físico y goce físico, los de acercamiento del sueño, los de la audición de una música, los de mucha intensidad o mucho desgano— son más impersonales aún. Devino de antemano esta conclusión: la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal. Pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza, puesto que el tiempo, fácilmente refutable en lo sensitivo, no lo es también en lo intelectual, de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión. Quede, pues, en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa irresolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue avara".