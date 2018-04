Storniolo: "Solidaridad con el pueblo sirio"

18/04/2018 -

El presidente de la Casa de Italia en Santiago del Estero, Juan Carlos Storniolo, resaltó: "Hemos venido a celebrar el 72º aniversario de la República Árabe de Siria, pero con un dolor, debido al contexto internacional que es público sobre el ataque que sufrió la república hermana de Siria. Nosotros, como descendientes de inmigrantes, nos solidarizamos absolutamente con el padecimiento que está sufriendo el pueblo sirio. Hemos venido a compartir este momento porque pensábamos que era necesario, desde la perspectiva institucional en nuestra provincia, estar presentes en momentos con estas características, para expresarle al Cónsul Dr. Camilo Brahim, nuestro respeto y solidaridad con el pueblo sirio", remarcó Storniolo. Acerca de las razones de los ataques a Siria, Storniolo analizó: "Por problemas, calculo que son de índoles económicos, que se traducen luego en discrepancias y se buscan motivos, como ser las armas químicas, para invadir territorios, pero con una perspectiva imperialista que, lamentablemente, esto viene desde la historia de la humanidad. Hoy por hoy, no estamos ajenos a esa historia. Se va reciclando con distintos métodos y, lamentablemente, es un mal para el mundo. En el siglo pasado hemos vivido dos guerras mundiales. Y ésta puede ser, ojalá me equivoque, el comienzo de una tercera guerra si no es que ya ha empezado".