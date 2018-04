James Franco llega a sus 40 en medio de denuncias

18/04/2018 -

James Franco cumple hoy 40 años, y el festejo se da en medio de las acusaciones de acoso sexual que recibió en enero, justo cuando su nombre sonaba con fuerza para conseguir la nominación al Óscar por la comedia "The Disaster Artist", un golpe del que todavía trata de recuperarse. Tras el escándalo, conocido un día antes de que se cerrara el plazo para votar en los premios de la Academia, la candidatura no se materializó y la cinta solo estuvo nominada a mejor guión adaptado.

Los rumores habían comenzado en las redes sociales durante los Globos de Oro, una gala marcada por las protestas contra el acoso sexual en Hollywood. Los artistas desfilaron de negro como denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la frase "Time’s Up". Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en Twitter contra la hipocresía de Franco por llevar una de esas insignias, ya que aseguraron que fue responsable de episodios de acoso sexual en el pasado.

Finalmente, fueron cinco mujeres, cuatro de ellas alumnas de Franco, quienes acusaron al actor en las páginas del periódico Los Ángeles Times de explotación sexual y comportamiento sexual indebido.

Franco apareció en el programa de TV "The Late Show" y afirmó que las acusaciones contra él no eran "precisas". La industria no le ha dado la espalda, ya que HBO seguirá contando con él en la segunda temporada de la serie "The Deuce", en la que lleva a cabo un doble papel, y tiene varios proyectos cinematográficos, como la película "Future World", según señala Efe.