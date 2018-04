Dalma, Claudia y Burlando no se salvaron de Diego Jr.

18/04/2018 -

Diego Maradona Jr. presentó en sociedad a Diego Matías, el primer hijo que tuvo con su pareja Nuncia. El niño nació hace 18 días y la periodista Noe Antonelli viajó a Nápoles para encontrarse con el papá orgulloso y mostrar al bebé en "El diario de Mariana".

"Tiene la melena Maradona", fue uno de los primeros comentarios que despertó Diego Matías en Mariana Fabbiani. "Ojalá tenga la zurda del abuelo", dijo un orgulloso Diego Jr.. Por su parte, Nuncia se encargó de anunciar que Diego Jr. es un buen papá y el agregó que "cambio los pañales con placer y alegría. Es un don increíble que nos dio Dios". Hasta ahí, todo bien. Luego de realizar las presentaciones formales de Diego Matías, el segundo nieto del "Diez"(el primero es Benjamín, hijo de Giannina y el "Kun" Agüero) y desde el lugar donde aman incondicionalmente a su padre, plantó bandera y marcó presencia en cada una de las guerras que tiene su padre.

La primera tiene que ver con la causa que le va a iniciar Claudia Villafañe a Matías Morla y a Diego por calumnias. En ese sentido, Junior bancó al abogado y aprovechó para pegarle a Claudia. "Matías Morla es un gran amigo, él siempre se portó bien conmigo, hizo mucho para que hoy pueda vivir este momento. Yo lo quiero mucho y él cuida mucho a mi papá", dijo.

Contra Dalma

Luego, marcó la diferencia con su hermana. "Dalma no invitó a sus hermanos al casamiento, yo si existiese la posibilidad de juntarnos lo haría, pero si no se da eso, seguiré disfrutando de mi padre y de mi hermana Jana y mi hermano Dieguito Fernando", destacó.

"Ella siempre dice que yo falto el respeto. ¿Cuándo? Siempre me porté muy bien y hoy tengo el premio de disfrutar de mi padre y nadie me lo va a sacar. Yo desde hoy no voy a hablar más de ella, yo soy cordial, educado y eso ellas no lo valoran, entonces no hablo más", remarcó Diego Jr.

En cuanto a la batalla judicial, aseguró: "La persona que va contra mi papá, ojalá pierda". El hijo que Maradona tuvo con Cristiana Sinagra bancó a su padre y contó la última charla que tuvieron en lo que fue la previa del casamiento de Dalma. "Mi papa quiere juntar a sus hijos, es su sueño. El otro día escuché que le decían que no veía a Dieguito Fernando. Él lo quiere mucho, mira siempre sus fotos, me habla todo el tiempo de él. A Dieguito Fernando lo ama", aseguró.

En cuanto a su relación con su padre y a los años en los que el "Diez" nunca quiso darle el apellido, Junior tiene en claro las cosas y dijo: "Eso ya pasó, mi padre me pidió perdón", dijo. Cuando lo consultaron sobre si le gustaría tener una charla con Claudia, fue terminante: "No tengo nada para hablar con Claudia y tampoco tengo nada para agradecerle". Y también atendió a Fernando Burlando, el abogado de Claudia, quien habló sobre la división de la herencia: "Viendo a mi papá con salud, feliz, me voy a poner a pensar en eso. Prefiero morir de hambre pero tener a mi papá como lo tengo", destacó.