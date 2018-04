Sinagra: "Yo lo perdoné a Diego"

Fotos Cristiana y Diego se encontraron en el 2017 en Nápoles.

Cristiana Sinagra remarcó que siempre supo que Diego Armando Maradona amó a su hijo Diego Jr. A este tema lo dejó bien en claro al hablar con Mariana Fabbiani.

¿Cómo pasó de la decepción al más profundo cariño por Diego?, le preguntaron. Y, Cristiana respondió: "Las mentiras me dolieron mucho. Muchas mentiras que contaron, pero yo en mi corazón sabía la verdad y en mi corazón sabía que Diego amaba a su hijo, y hoy te puede decir que Diego siempre amo a su hijo... No es importante que yo le explique a a gente por qué, pero Diego tiene un corazón muy grande y eso lo sabía y la vida me dio la razón".

¿Lo perdonó a Diego Maradona?, le consultaron. "Yo lo perdoné a Diego, claro que sí. La cosa más importante es que un padre y un hijo están juntos, por eso yo no tengo nada que perdonar", puntualizó la mamá de Diego Jr.

"Corazón grande"

Asimismo, señaló que nunca habló mal del ex futbolista argentino y que "ahora está más convencida" de que tiene "un corazón grande" y prefirió no hablar mal de Claudia Villafañe, aunque tomó partido en la pelea legal que mantiene con Diego Armando Maradona: "Estoy del lado de Diego".

"Estoy segura de lo que tenía en el corazón Diego padre. No quiero hacer quilombos, no es importante. Ahora estamos todos felices y te repito: estoy segura de lo que pensaba él realmente". remarcó Cristiana a Mariana Fabbiani.