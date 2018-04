Nannis y Cannigia, ¿siguen en pareja?

18/04/2018 -

Llevan 30 años de casados y muchas crisis superadas, pero los rumores hablan de un punto final para la relación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, según lo divulgó el periodista Rodrigo Lussich en su programa.

Es más, el conductor se animó a afirmar que ya están viviendo separados. Según dijo en el programa Confrontados, de acuerdo con lo que reflejó Clarín, "hace seis meses que vive de incógnito en un departamento de dos ambientes en Puerto Madero junto con sus mediáticos hijos Charlotte y Alexander.

Lo que no trascendieron fueron los motivos de este presunto distanciamiento.

Lo único que suenan con fuerzas son las últimas confensiones que hizo Mariana Nannis a Susana Giménez durante su visita al programa de Telefé. En aquella oportunidad, la exbotinera admitió haber superado infidelidades por parte de Caniggia y al respecto dio a conocer su polémica receta para "vengarse" de su marido: "Me puse cuentas a nombre mío, me pasé plata y esas cosas. Hice negocio y él aceptó porque dijo ‘ésta se va, me va a dejar’", contó sin ponerse colorada. Pero parece que esta vez se cansó.