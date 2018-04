Marcos Peña: "Si flaqueamos a mitad de camino tendremos un problema mayor"

Fotos Marcos Peña

El Gobierno cruzó duramente a la oposición, previo al tratamiento en Diputados de proyectos para retrotraer o frenar los aumentos de las tarifas. "Necesitan que esto fracase", acusó el jefe de Gabinete Marcos Peña. "Hay una actitud demagógica terrible de los que necesitan que esto fracase", afirmó. "Es duro el tránsito de aquello de la mentira y de que vivimos durante muchos años donde los servicios parecían gratuitos, pero en medio se destruía la infraestructura energética", explicó. "Si flaqueamos a mitad de camino tendremos un problema mayor", advirtió.

Los principales bloques opositores confían en que reunirán el quórum necesario para debatir en sesión especial en Diputados una serie de proyectos para retrotraer o frenar los aumentos de las tarifas de servicios públicos. Comprometieron su apoyo el interbloque Argentina Federal (Justicialista), el kirchnerismo, el Frente Renovador, el peronismo puntano, el socialismo, el Movimiento Evita-Libres del Sur, la izquierda y Espacio santafecino.

"Hay una actitud demagógica terrible de los que necesitan que esto fracase. El otro día un dirigente kirchnerista me dijo: 'Si pasa lo de las tarifas ya es difícil, porque no tenemos muchos otros temas de qué agarrarnos'. Hay especulación política pero la gente no es tonta", dijo el funcionario, en una entrevista a Radio Mitre. "No podemos vivir en el país de la irrealidad", indicó.

"La dirigencia política, más allá de los oportunistas, refleja medios que están en la sociedad. Es duro el tránsito de aquello de la mentira y de aquello que vivimos durante muchos años donde los servicios parecían gratuitos, pero en medio se destruía la infraestructura energética. Hoy el Gobierno dice la verdad: esto es lo que vale, es lo que pagamos todos los argentinos por el gas, por la luz", dijo el jefe de Gabinete, en en defensa de los aumentos en las tarifas.

Peña le pidió a los representantes de la oposición que "no tengan miedo de decir la verdad, de ponerse al frente de los problemas", para avanzar en la transición de aumentos tarifarios. "En el tema del gas vamos a hacer una campaña muy grande y ojalá que todos se sumen a eso, para que adaptemos el consumo a lo que es la realidad de un país que hoy importa gas. Ya hay más de 13 mil millones de dólares de inversión comprometida para este año en temas energéticos. Vamos en camino de recuperar la producción de gas, las energías renovables, la producción de petróleo", explicó.

Además se refirió a los planteos de la diputada oficialista Elisa Carrió y del radicalismo -socio de Cambiemos- que reclaman la revisión del cuadro tarifario y mayores controles en la aplicación de las subas. "Lo que planteó Carrió es que hay un problema de aplicación en las empresas de servicios públicos, que de repente le llega una factura muy alta a uno y al lado una factura muy baja. Estamos trabajando desde el Ministerio de Energía y los entes reguladores", dijo el funcionario.

Peña aclaró que es imposible pretender "que funcione perfecto, de un día para otro, un sistema que fue devastado por los últimos años". En relación al proyecto impulsado por el radicalismo, dijo que este espacio "quiere traer una propuesta para ayudar a menguar el impacto". "Si tiene costo fiscal neutro estamos dispuestos a escuchar: ambos planteos se enmarcan en una profunda confianza que nos tenemos entre todos", indicó.