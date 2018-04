Inscripciones extraordinarias para docentes

Fotos Las Inscripciones Extraordinarias 2018 están destinada para la cobertura de horas y cargos del primer grado del escalafón docente.

El Consejo General de Educación a través de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los Niveles Inicial, Primario y Modalidades, Secundario y Superior, informa a la docencia en general que desde el día lunes 23 al miércoles 25 de abril (por el término de 72 hs.), se llevarán a cabo las Inscripciones Extraordinarias 2018 para la cobertura de horas y cargos del primer grado del escalafón docente.

La inscripción podrá realizarse de forma on line en http://sicobce.meducacionsantiago.gob.ar, por correo o bien de modo presencial, en la Escuela de Cerámicas “Dr. Ricardo Rojas” (Capital) y en la Escuela Nº 55 “Amadeo Jacques” (La Banda), en el horario de 8 a 12 hs.

Los requisitos para efectuar la misma serán los previstos en el Art. 7-Inc. A de la Ley de Valoración Nº 6.976:”Inscripción por 1ª (primera) vez: Carpeta (solapa, espiral u otra que cada Junta especifique). Ficha de Inscripción por Nivel y Modalidad. Fotocopia de D.N.I.: 1ª, 2ª hoja y la del domicilio actualizado, más Certificado de Residencia si no estuviere registrado en el Documento de Identidad. Títulos: Certificado Analítico de Estudios, debidamente legalizado y registrado.

Las Juntas aceptarán Constancias de Título en Trámite sólo por el término de 1(uno) año a contar desde la fecha de su emisión. Foja de servicios si la tuviere. Fotocopias de certificados de antecedentes a presentar.

Los aspirantes, al momento de su inscripción, deberán acreditar en su DNI los 2 (dos) últimos años cumplidos de residencia en la provincia de Santiago del Estero, con excepción de los nativos. Estos últimos, deben certificar dicha condición con copia legalizada del acta de nacimiento.”

Citaciones docentes

Por otra parte, la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Administración del Consejo General Educación, cita a las personas que se detallan a interiorizarse del estado de sus trámites, de lunes a viernes en el horario de 08,00 a 12:00:

Neme Villaroel, Andrea, Asunto Nº 62643/2017; Mendieta, Fany I., As. Nº 10162/2018; Quinteros Silva, Eva L., As. Nº 10051/2018; Figueroa, Mirta A., Asunto Nº 53368/2017; Galván, Silvina., As. Nº 53386/2017; Lazarte, Rita A., As. Nº 23264/2016; Córdoba, Luis A., As. Nº 8739/2018; Islas, Sonia E., As. Nº. 7510/2018; Umbidez, Walter R., Asunto Nº 10055/2017; Álvarez, Ramón E., As. Nº 10044/2018; Suarez, Aidee del V., As. Nº 7559/2018; Chiappino, Hector G., Asunto Nº 7553/2018; Retamozo, Felicia J. del P., As. Nº 7517/2018; Maldonado, Myrian R., As. Nº 11291/2018; Paz, Liliana B., As. Nº 9591/2018; Monje, Rossana E., As. Nº. 2440/2018; Chazarreta, Clara E. As. Nº 9337/2018; Rivas, Marcela L., As. Nº 6083/2018; Robles, María B., As. Nº 12995/2018; y Legunda, Miriam M., As. Nº. 7020/2018.