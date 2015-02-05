CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Abril 2018

A LAS 22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA

19/04/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JUSTICIA POR MANO

PROPIA

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 ENCUENTRO

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 DE A DOS

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 EL PODIO

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 UN NIÑO DE OTRO MUNDO

08.04 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE

09.42 VOLVER AL FUTURO III

12.02 ANTES DEL ATARDECER

13.37 ANALÍZATE

15.24 VOLVER AL FUTURO III

17.41 NOVIA FUGITIVA

19.58 NUEVAMENTE AMOR

22.00 CRIMEN EN FAMILIA

23.54 CONTAMINADOS

TCM

06.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

07.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

08.22 LA NIÑERA

08.47 LA NIÑERA

09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

8)

10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.52 LA NIÑERA

11.17 LA NIÑERA

11.42 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

13.36 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

15.53 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

17.34 OLIVER TWIST

20.04 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA

23.49 CORAZÓN DE CABALLERO

TNT

06.13 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA

EL FINAL

08.03 LOS DUQUES DE HAZZARD

09.58 MALOS MUCHACHOS

11.47 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,

HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!

13.17 AVIONES

14.51 FROZEN. UNA AVENTURA

CONGELADA

16.35 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19.01 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.55 NOSOTROS LOS NOBLES

01.46 UNA LOCA ENTREV

UNIVERSAL CHANNEL

11.55 CHICAGO P.D.

12.50 CHICAGO P.D.

13.45 CHICAGO P.D.

14.35 IT TAKES A KILLER

15.05 HISTORIA DE UNA VIDA

17.00 HOUSE M.D.

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

22.00 MACGYVER

23.00 MACGYVER

24.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

STUDIO UNIVERSAL

09.10 FULLSCREEN

09.40 COCODRILO DUNDEE II

12.00 EL MISTERIO DE ENFIELD

15.00 EL GRAN PEZ

17.40 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA

20.00 PERFUME DE MUJER

23.15 ERIN BROCKOVICH

02.05 FULLSCREEN

02.35 ERIN BROCKOVICH

05.05 EL MISMO CIELO


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA

LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO

DE PIANO Y CUARTETO.

+DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,

“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL

CON SEBASTIÁN PRESTA Y

SOLEDAD GARCÍA.

+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ

MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO

QUE PERSONIFICA A

“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA

OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU

NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO

GRANDE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”,

EN EL MARCO DEL

CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS

POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL.

CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ

DANIEL MAGAL, EL

CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL

ÉXITO ‘CARA DE GITANA’. ESA

MISMA NOCHE, ESTARÁN ‘LOS

LINCES’.

FÓRUM (PERÚ 511)

+SÁBADO 21, DE 15 A 20, SE PRESENTARÁ

“VIRAL”.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,

SE PRESENTARÁ MIDACHI CON

SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.


CINES

SUNSTAR

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

19/04 -17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

22:20 (Subt)

READY PLAYER (2D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS) 19/04 -20/04- 17:30 (Cast)

21/04 -22/04-14:30 (Cast) 17:30

(Cast)

MIMIC: NO SIGAS LAS

VOCES (2D):

TERROR DRAMA (+16 AÑOS)

19/04 -20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/04 - 20/04 - 17:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D): ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

19/04- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

UN LUGAR EN SILENCIO

(2D):

TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)

19/04 - 20/04 - 17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

19/04 - 19:30 (Cast) 22:15 (Cast)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/04 - 20/04 - 17:30 (Cast)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

19/04 - 25/04 - 19:45 (Cast)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

19/04 - 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D: 18:10-

20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

GNOMOS AL ATAQUE APT

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50-18:40 (TODOS

LOS DÍAS)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES

SUBTITULADA)

CASTELLANO 2D: 22:30 (JUEVES

SUBTITULADA)

VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES

SUBTITULADA)

UN LUGAR EN SILENCIO APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES

SUBTITULADA)

VENTA ANTICIPADA: AVENGERS

ESTRENO 26-04

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Abril 2018

También te puede interesar