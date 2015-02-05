CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Abril 2018
A LAS 22.45 JUSTICIA POR MANO PROPIA
Por El Liberal
19/04/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE
MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JUSTICIA POR MANO
PROPIA
23.45 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 SOY DEL PUEBLO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 ENCUENTRO
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
17.00 MARIMAR
18.00 MUJERES DE NEGRO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 DE A DOS
19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
20.00 EL PODIO
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 UN NIÑO DE OTRO MUNDO
08.04 RUMBO A CASA, EL VIAJE INCREÍBLE
09.42 VOLVER AL FUTURO III
12.02 ANTES DEL ATARDECER
13.37 ANALÍZATE
15.24 VOLVER AL FUTURO III
17.41 NOVIA FUGITIVA
19.58 NUEVAMENTE AMOR
22.00 CRIMEN EN FAMILIA
23.54 CONTAMINADOS
TCM
06.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
07.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
08.22 LA NIÑERA
08.47 LA NIÑERA
09.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
8)
10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.52 LA NIÑERA
11.17 LA NIÑERA
11.42 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE
13.36 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
15.53 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
17.34 OLIVER TWIST
20.04 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
22.00 UNA PAREJA EXPLOSIVA
23.49 CORAZÓN DE CABALLERO
TNT
06.13 TRIUNFOS ROBADOS 5. PELEA HASTA
EL FINAL
08.03 LOS DUQUES DE HAZZARD
09.58 MALOS MUCHACHOS
11.47 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE,
HORRIBLE, MALO... ¡MUY MALO!
13.17 AVIONES
14.51 FROZEN. UNA AVENTURA
CONGELADA
16.35 GUARDIANES DE LA GALAXIA
19.01 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.55 NOSOTROS LOS NOBLES
01.46 UNA LOCA ENTREV
UNIVERSAL CHANNEL
11.55 CHICAGO P.D.
12.50 CHICAGO P.D.
13.45 CHICAGO P.D.
14.35 IT TAKES A KILLER
15.05 HISTORIA DE UNA VIDA
17.00 HOUSE M.D.
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
22.00 MACGYVER
23.00 MACGYVER
24.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
STUDIO UNIVERSAL
09.10 FULLSCREEN
09.40 COCODRILO DUNDEE II
12.00 EL MISTERIO DE ENFIELD
15.00 EL GRAN PEZ
17.40 EL REGRESO DE LA NANA MÁGICA
20.00 PERFUME DE MUJER
23.15 ERIN BROCKOVICH
02.05 FULLSCREEN
02.35 ERIN BROCKOVICH
05.05 EL MISMO CIELO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 21, A LAS 21.30, MARTA
LLEDÓ PRESENTARÁ CONCIERTO
DE PIANO Y CUARTETO.
+DOMINGO 6 DE MAYO, A LAS 21,
“ENTRE ELLA Y YO”, OBRA TEATRAL
CON SEBASTIÁN PRESTA Y
SOLEDAD GARCÍA.
+ EL 2 DE JUNIO, SE PRESENTARÁ
MIGUEL MARTÍN, ACTOR TUCUMANO
QUE PERSONIFICA A
“EL OFICIAL GORDILLO”. EN ESTA
OPORTUNIDAD, LO HARÁ CON SU
NUEVO SHOW “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 22, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ “LA PESADA SANTIAGUEÑA”,
EN EL MARCO DEL
CICLO DE RECITALES ORGANIZADOS
POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL.
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
EL 4 DE MAYO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ
DANIEL MAGAL, EL
CANTANTE JUJEÑO AUTOR DEL
ÉXITO ‘CARA DE GITANA’. ESA
MISMA NOCHE, ESTARÁN ‘LOS
LINCES’.
FÓRUM (PERÚ 511)
+SÁBADO 21, DE 15 A 20, SE PRESENTARÁ
“VIRAL”.
+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 22,
SE PRESENTARÁ MIDACHI CON
SU ESPECTÁCULO MIDACHI KINDON.
CINES
SUNSTAR
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(3D): ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
19/04 -17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
22:20 (Subt)
READY PLAYER (2D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS) 19/04 -20/04- 17:30 (Cast)
21/04 -22/04-14:30 (Cast) 17:30
(Cast)
MIMIC: NO SIGAS LAS
VOCES (2D):
TERROR DRAMA (+16 AÑOS)
19/04 -20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
19/04 - 20/04 - 17:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D): ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
19/04- 19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
UN LUGAR EN SILENCIO
(2D):
TERROR SUSPENSO (13 AÑOS)
19/04 - 20/04 - 17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
19/04 - 19:30 (Cast) 22:15 (Cast)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
19/04 - 20/04 - 17:30 (Cast)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
19/04 - 25/04 - 19:45 (Cast)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
19/04 - 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
PERDIDA ATP 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D: 18:10-
20:22-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
GNOMOS AL ATAQUE APT
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50-18:40 (TODOS
LOS DÍAS)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 3D: 20:00 (JUEVES
SUBTITULADA)
CASTELLANO 2D: 22:30 (JUEVES
SUBTITULADA)
VERDAD O RETO ATP 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 22:50 (JUEVES
SUBTITULADA)
UN LUGAR EN SILENCIO APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:40 (JUEVES
SUBTITULADA)
VENTA ANTICIPADA: AVENGERS
ESTRENO 26-04