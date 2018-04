Murió la esposa del entrenador Gregg Popovich

Hoy 22:15 -

En las últimas horas, desde San Antonio Spurs se informó el fallecimiento de Erin Popovich, esposa de Gregg, el entrenador del equipo desde 1996. Hasta el momento se desconocen los motivos de su deceso.

Así lo confirmaba el periodista especializado de ESPN, Adrian Wojnarowski:

Erin Popovich, wife of San Antonio coach Gregg Popovich, died today, Spurs said in a release. They were married four decades. She had been ill over an extended period.