Fotos Abrieron las 1ras Jornadas Latinoamericanas de Derechos Humanos y Humanitarios

19/04/2018 -

Se llevó a cabo el acto de apertura en el Centro Cultural "San Martín" de Las Termas de Río Hondo, de las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derechos Humanos y Humanitarios, bajo el lema "Hacia una efectiva protección y respeto de la dignidad humana". Las mismas se desarrollarán hasta el sábado 21 del corriente. El acto estuvo encabezado por el vicegobernador, José Emilio Neder, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Daives, el presidente de las jornadas, Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay, el director Académico de estas jornadas, Dr. Eduardo Llugdar, el vicepresidente 1º del STJ, Dr. Eduardo López Alsogaray, el vicepresidente 2º, Dr. Carlos Lugones Aignasse y el vocal del STJ, Dr. Gustavo Adolfo Herrera, y el defensor general, Dr. Enrique Billaud, entre otros. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sebastián Argibay que destacó: "Hoy, con este marco internacional, no solo de Latinoamérica, sino también de Hispanoamérica nos permite que en este evento ese diálogo fructífero pueda ser personal. Este evento persigue intercambiar experiencias, estándares internacionales y abarcar todos los temas que en la actualidad la materia nos convoca", subrayó. "Mi mejor deseo porque estas jornadas sean totalmente fructíferas"’, terminó Argibay. Luego, tomó la palabra el presidente de las 1ª Jornada Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios, Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa quien destacó la importancia de estas jornadas con la presencia de expertos a nivel internacional y nacional. "Los debo felicitar -agregóque sea desde la República Argentina, desde el corazón mismo de este bello país en Santiago del Estero donde se vayan a debatir estos temas". Acto seguido, el Dr. Eduardo Llugdar agradeció a todos los que han facilitado la concreción de dicho evento, "tendría que señalar desde el ámbito provincial fundamentalmente el aporte que hemos tenido, de los tres poderes del Estado". Para terminar con la apertura de las jornadas, el vicegobernador, José Emilio Neder dejó, en primera instancia, "a todos los presentes el saludo del gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, quien les hace llegar su beneplácito por la realización de estas jornadas aquí en la ciudad de Las Termas de Río Hondo" manifestó. Siguió: "Nuestra presencia aquí es para ratificar el compromiso del Gobierno de la Provincia en políticas de derechos humanos, en el marco de una política de Estado que se viene llevando adelante desde el año 2005 a esta parte cuando asumiera la gobernación el Dr. Gerardo Zamora, luego quien lo sucediera la ex gobernadora, Dra. Claudia de Zamora". Por último, Neder dijo: "Les deseo que tengan días intensos y fructíferos, y también me congratula de que esta querida ciudad, auténtica y turística, se convierta en un polo donde convergen especialistas de toda Iberoamérica".