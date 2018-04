Coleoni: "Tenemos la gloria a dos pasos"

Fotos TRABAJO. Lo que más le preocupa hoy a Coleoni es armar el equipo para el domingo, teniendo en cuenta las tras bajas. Desde hoy lo planificará en la cancha.

-

Las horas que vive Central Córdoba son de mucha expectativa. El ascenso a la B Nacional, ese objetivo que se trazaron ni bien se consumó el descenso al Federal A, parece estar cada vez más cerca. Y este domingo, cuando el Ferro reciba a Defensores de Belgrano por la última fecha del Pentagonal, podría cerrarse el círculo. Aunque no depende solamente de Central, si no que necesita una mano de Estudiantes de Río Cuarto para no ir a un desempate con Gimnasia de Mendoza.

"Así están dadas las cosas, quizás no nos alcance con ganar para ascender el domingo. Pero siempre dependemos de nosotros en lo que concierne a la finalización del torneo. Estamos disfrutando este momento, más allá de la tensión que produce este partido. Tratamos de disfrutar porque son muchos los equipos que han empezado este torneo y somos dos nomás, o tres, que tenemos chances de ascender", dijo el entrenador Gustavo Coleoni sobre este presente que vive el Ferroviario.

Claro que Defensores no será un "convidado de piedra" a esta definición ya que si derrota a Central y Gimnasia pierde, forzará un triangular desempate. Por eso los de Ramallo vendrán a jugarse la vida, aunque esto poco le importe a Coleoni. "Nosotros debemos preocuparnos por nosotros. Tenemos la gloria a dos pasos. Más allá del rival que venga, con las posibilidades que venga, no nos tiene que modificar ni la actitud, ni la forma, ni la idea", prosiguió el "Sapo" en su charla con EL LIBERAL, tras la práctica.

El DT no podrá contar con Cristian Díaz, Hugo Vera Oviedo y Alfredo Ramírez, por suspensión. "Me preocupa porque son jugadores importantes desde lo táctico y lo anímico. Son jugadores de muchísima experiencia, acostumbrados a jugar este tipo de instancias", advirtió.

"Lo bueno es que hemos trabajado para todos y los otros chicos que están afuera están esperando la chance para poder ser protagonistas. Vamos a ver cómo armamos el equipo y, seguramente al que le toque, va a entregar todo como siempre", añadió el cordobés.

En caso de darse un desempate, Coleoni sabe y siente que pueden vencer a Gimnasia, aunque prefiere consagrarse el domingo.

"Eso queda dentro del grupo para darnos cuenta de que sí se podía y que realmente los superamos. Pero ojalá no podamos jugar nunca una final, ojalá los planetas se alineen y el domingo sea una gran fiesta", dijo al respecto.

¿Cómo se imagina Coleoni el domingo a la noche? "Feliz y hablando a mi casa, contándoles esto de poder llegar al objetivo. Pero eso es lo que quisiera. Primero tengo que imaginarme el partido", respondió.

"El partido tiene que ser de mucha agresividad de parte nuestra, de mucho compromiso en la recuperación, en el juego, en generar muchas situaciones de gol. Eso me tengo que imaginar, después es todo más emocional. Pero lo emocional no cuenta acá, acá cuenta el trabajo y lo que podamos hacer dentro de la cancha", añadió.

Por último, felicitó al cuerpo médico porque "recuperó en dos días a un jugador importante como Taborda" y espera poder contar con Cuevas el domingo.