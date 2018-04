Juan Pablo Pompei dijo que no se siente condicionado

19/04/2018 -

Juan Pablo Pompei fue el árbitro designado para dirigir a Boca, que recibe a Newell’s, luego de la polémica mano de Verón frente a Independiente. Y tomó postura sobre la jugada de la que tanto se habló. ‘Como estaba ubicado Penel el otro día, no lo cobró’, dijo Pompei en Closs Continental.

‘Uno no está 20 años en Primera porque sí. A mí mentalmente no me perjudica que Boca venga de un partido polémico, capaz en el humor popular sí’, agregó el árbitro que dejaría de dirigir una vez que termine la Superliga. ‘Es probable que estos sean mis últimos cuatro partidos’, dijo.